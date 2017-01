FAUSTO BARROS, eterno braço direito de GALILEU é oficialmente nomeado Assessor Especial de Gabinete

DiviNews

Não apenas a nomeação de Fausto Barros, que em mandatos anteriores sempre foi o homem forte das administrações de Galileu Machado, quanto outras pessoas que o acompanham sempre, como Patrícia Conceição Elias Coelho, nomeada como Diretora de Relações Institucionais e Comunitária, além de Isabela Rochelle Silva, como Coordenadora de Estágios, Concursos e Contratação de Pessoal; Marcos Paulo Vieira, Coordenador de Pessoal; Michelline Rodrigues Camargos, como Coordenadora de Administração da Folha de Pagamento; Lucas Carrilho do Couto, Gerente de Orçamento; Zélia Caetano de Araújo Mesquita, secretária Adjunta de Educação; Vania Noronha Maria da Costa; Gerente de Políticas Educacionais; Hélcia Nunes de Godoi, Gerente de Planejamento; Marcelo Sousa Rodrigues, Coordenador Administrativo e de Relações com os Conselhos; Angélica Cristina Nascimento Silva, Assessora de Relações Comunitárias; Vanessa da Silva Oliveira, Gerência de Iluminação; Adriana Conceição Simões Machado, Coordenadora Administrativa; Flávia Maria Mourão, Gerente de Interface Jurídica – As nomeações foram publicadas no Diário Oficial dos Municípios Mineiros, na edição da última quarta-feira (11)



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS DECRETO 12.391 - NOMEIA OS TITULARES DOS CARGOS COMISSIONADOS QUE ESPECIFICA.



O Prefeito Municipal de Divinópolis, Galileu Teixeira Machado, no pleno exercício de seu cargo e na forma da lei, DECRETA: Art. 1º Ficam nomeados titulares para os seguintes cargos públicos de

Provimento em comissão:



I – NO GABINETE DO PREFEITO:

a) Assessor Especial: Antônio Fausto da Silva Barros.



II – NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E INFORMAÇÃO:

a) Coordenadora de Estágios, Concursos e Contratação de Pessoal:

Isabela Rochelle Silva;



b) Coordenador de Pessoal:

Marcos Paulo Vieira;



c) Coordenadora de Administração da Folha de Pagamento:

Michelline Rodrigues Camargos;



d) Gerente de Orçamento:

Lucas Carrilho do Couto.



III - NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO:



a) Secretária Adjunta de Educação:

Zélia Caetano de Araújo Mesquita;



b) Gerente de Políticas Educacionais:

Vânia Maria Noronha Costa;



c) Gerente de Planejamento:

Hélcia Nunes de Godói.



IV- DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO – SEGOV



Diretora de Relações Institucionais e Comunitárias:

Patrícia Conceição Elias Coelho;



Coordenador Administrativo e de Relações com os Conselhos:

Marcelo Sousa Rodrigues;



c) Assessora de Relações Comunitárias:

Angélica Cristina Nascimento Silva.



V- DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OPERAÇÕES URBANAS - SEMOP:



a) Gerência de Iluminação Pública:

Vanessa da Silva Oliveira.



VI – DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE – SEPLAM:



a) Coordenadora Administrativa:

Adriana Conceição Simões Machado;



b) Coordenadora de Interface Jurídica:

Flávia Maria Mourão.



Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º janeiro de 2017.



Divinópolis, 10 de janeiro de 2017.



GALILEU TEIXEIRA MACHADO

Prefeito Municipal

RICARDO MOREIRA

Secretário Municipal de Governo

WENDEL SANTOS DE OLIVEIRA

Procurador-Geral do Município