TAKION Assessoria para Lojistas de NOVA SERRANA sai na frente e mostra COMPETIVIDADE

Atuando no mercado calçadista há mais de 20 anos, a TAKION Assessoria para Lojistas, empresa sediada em Nova Serrana começa o ano apostando na qualidade dos seus serviços - A empresa possuiu centenas de empresas parceiras ou representadas e hoje mantém um rol das indústrias mais competitivas do Pólo calçadista de Nova Serrana. São calçados para adultos, juvenis e infantis, social, casual ou esportivo. De acordo com ROSÂNGELA SALDANHA, diretora da TAKION, as novas exigências do mercado estabeleceram a necessidade de um reposicionamento das empresas de vendas, onde as novas tecnologias foram implantadas para aumentar a agilidade entre quem vende e quem compra calçados. Rosângela diz ainda, que a TAKION atende aos lojistas de grande parte dos Estados brasileiros, como São Paulo, Rio, Paraná, Santa Catarina, Bahia, Espírito Santo, centro com maiores exigências e demandas. “- Temos um posicionamento que reúne a experiência e a ousadia, porque o mercado cria suas próprias ferramentas e precisamos acompanhar. Hoje temos o e-commerce, sistema que vem a galope para facilitar a vida de lojistas e fabricantes. Mas, a venda corpo a corpo, porta a porta ainda é determinante para a decisão do comprador” – afirma Rosângela -- A Takion é uma assessoria moderna e tem, como critério de atuação acreditar, que antes de qualquer coisa o comprador tem que se sentir atraído pelo produto e isso implica a beleza dos modelos e a qualidade da matéria prima utilizada. Em seguida o comprador usa o sinestésico, ou seja, ele quer pegar e sentir como o produto é confeccionado, seus diferenciais e conforto. No final, convencido pelo que viu e apreciou ele vai usar o recurso final, que afeta o caixa e parte para uma negociação, onde prazos e preços médios são determinantes -- A TAKION destaca, entre seus principais parceiros, as indústrias Cromic, Zotto, Dakar, Organizações Amaral, Pixone, Via Vip, Nesk, Scaleno, San Remo, Raquel Dias e Giovana Dias, empresas com marcas próprias e de grande aceitação -- Saindo na frente, a TAKION Assessoria para Lojistas já se preparou para receber lojistas de todo o Brasil que participarão da tradicional feira de calçados da cidade de Nova Serrana, que começa no próximo dia 14, no Centro de Convenções. A feira é voltada apenas para lojistas.