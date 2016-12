Presidente da Câmara de #Divinópolis exonera 54 assessores de vereadores (veja nomes)

Como já anunciado anteriormente pelo Divinews, será publicano na edição do Diário Oficial desta quinta-feira, a portaria assinada pelo presidente da Câmara, Rodrigo Kaboja, a exoneração de 54 assessores dos vereadores não reeleitos nas urnas em 2 de outubro, e também alguns dos que conseguiram passar novamente pelo crivo das urnas, que dependendo da vontade do edil serão novamente nomeados no início de janeiro, logo após a efetiva posse no dia 1º - Do gabinete do vereador Delano Santiago foi exonerada apenas a assessora de Relações Comunitárias, Bianca Silva Araújo; do vereador Rodrigo Kaboja, a assessora de Articulação Política Lídia Zoraíde Duarte Clementino e Gustavo Henrique Costa Melo, que já foi publicado no D.O na edição desta quarta (21). Já do gabinete do vereador Adair Otaviano, nenhum dos quatro assessores foram exonerados – Apenas uma assessora, do gabinete do vereador Wilson Periquito, segundo o presidente, não pode ser exonerada por estar grávida, como ela não foi convidada por nenhum dos vereadores eleitos, ela deverá ser alocada em um outro local administrativo da Câmara - A lista dos exonerados, nas funções de Coordenador Político, Assessor de Relações Parlamentares, Assessor Articulação Política, Assessor de Relações Comunitárias, é a seguinte: