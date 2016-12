O portentoso Centro Administrativo da Prefeitura de #Divinópolis

A nova sede administrativa da Prefeitura de Divinópolis, no alto da Avenida Paraná, encanta a todos que a conhece, assim foi com o prefeito eleito Galileu Machado, que inicialmente disse que não iria para o novo local. Mas logo que conheceu as instalações, mudou de ideia - O poderoso quinto andar do prédio, que manteve o nome Jaime Martins do Espirito Santo, embora o vereador Kaboja tenha dado o nome de João Severino de Azevedo para todo o complexo, envolvendo outros prédios que ainda serão, homenageando o avô do prefeito Vladimir Azevedo – O gabinete do prefeito no Centro Administrativo é um capítulo à parte. Além da ampla sala, todo o complexo, envolvendo a antessala, a sala das secretárias e a sala de reuniões com a galeria dos ex-prefeitos, passam dos 200 m², conforme informações de um graduado servidor. – Com o fim da atual administração, há quem diga que para aproveitar melhor a nova sede, alguns servidores de livre nomeação política, que deixarão o governo junto com o prefeito, estariam até trabalhando até mais tarde para melhor desfrutar das novas instalações – Nesta quarta (21), durante a primeira solenidade que ocorreu nas dependências do novo Centro Administrativo, que foi a entrega de 21 novos ônibus do Consórcio TransOeste, surgiu até mesmo uma brincadeira, de que alguns estariam dormindo no Centro Administrativo, e mesmo pensando em passarem o fim de semana no local para aproveitarem mais o local.