Secretaria de Saúde de Divinópolis (SEMUSA) insere novas vacinas no calendário (HPV e MENINGOCÓCICA C)

A Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), através da Central de Imunização de Divinópolis, informa a todos a introdução de novas vacinas no Calendário Nacional de Vacinação a partir de janeiro de 2017. Serão oferecidas gratuitamente em toda a rede pública a vacina HPV para os meninos e a Meningocócica C, para ambos os sexos, na faixa etária de 12 e 13 anos - De acordo com a enfermeira da Central de Imunização da Semusa, Raquel Silva Assunção, o público alvo para a vacinação contra HPV é de aproximadamente 3500 mil meninos de 12 e 13 anos. Já para a vacina Meningocócica C, que abrange um público da mesma idade de ambos os sexos, o público alvo aproximado é de 7 mil adolescentes - As vacinas serão oferecidas em 36 unidades de saúde do município, já a partir da primeira semana de janeiro, no horário normal de atendimento de cada unidade.

Ampliação de Vacinação

O Programa Nacional de Imunizações (PNI) do Ministério da Saúde é que institui o Calendário Nacional de Vacinação, adquire e distribui os imunobiológicos, definindo as estratégias de vacinação para crianças, adolescentes, adultos, idosos e povos indígenas, com vacinas normalizadas em calendários de vacinação específicos para cada grupo.



Historicamente, diversos calendários de vacinação foram propostos em função de diferentes situações, tais como: situação epidemiológica, mudanças nas indicações das vacinas ou incorporação de novas vacinas. De acordo com a Nota Informativa n° 311 do Ministério da Saúde publicada recentemente, para o ano de 2017 o PNI definiu novas mudanças nesse calendário:



- Vacina meningocócica C (conjugada):

No primeiro ano de introdução (2017) a vacina será disponibilizada para ambos os sexos, para a faixa etária de 12 a 13 anos, considerando um reforço ou dose única, conforme situação vacinal. Até 2020 a faixa etária será ampliada gradativamente a partir de 9 anos de idade.



- Vacina HPV Quadrivalente:

Meninos: Neste primeiro ano de introdução (2017), a vacina HPV será disponibilizada para a faixa etária de 12 a 13 anos de idade. Até 2020 a faixa etária masculina será ampliada gradativamente para meninos a partir de nove anos de idade. Meninos e homens vivendo com HIV/Aids, entre 9 e 26 anos de idade deverão receber a vacina com esquema de três doses.



O objetivo da vacinação para a população do sexo masculino é prevenir cânceres de pênis e verrugas vaginais. Além disso, por serem os responsáveis pela transmissão do vírus para suas parceiras, ao receberem a vacina, os homens colaborarão com a redução da incidência do câncer do colo do útero e vulva nas mulheres, prevenindo também os casos de cânceres de boca, orofaringe, bem como verrugas genitais em ambos os sexos.



Meninas: faixa etária de 9 a 14 anos. Adolescentes com 14 anos de idade poderão iniciar o esquema vacinal, desde que complete o complete antes de 15 anos, respeitando o intervalo de 6 meses entre as duas doses. Permanece o esquema de 3 doses para meninas e mulheres de 9 a 26 anos de idade, que vivem com HIV/Aids.