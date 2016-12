Matheus Costa comete mais um crime hediondo - Estupra jovem de 24 anos em motel de sua propriedade – Está foragido da justiça

O crime aconteceu na madrugada de domingo (18) de um evento que começou no sábado (17), Segundo relato de uma amiga da própria vítima, ele levou a jovem que não estaria em seu estado normal, para o Motel Boulevard que é de sua propriedade, e lá sem ser sexo consentido a “agrediu sexualmente estuprando minha amiga, que foi levada para a UPA, e fez B.O” afirmou a amiga da vítima --- O Divinews, através do contato com a PM, em canal de WhatsApp solicitou confirmação do fato, com o texto: Bom Dia, Tenente. Me informaram que no domingo um jovem adulto, teria estuprado uma mulher, também jovem. Os dois seriam maiores. E que ele a teria embebedado para consumar o ato. Foi feito um B.O - A PM tem alguma informação disso? --- A Policia Militar então respondeu: 18/12, Hora: 07h30min, Cidade: DIVINÓPOLIS, FATO: Na VILA CRUZEIRO, militares compareceram no local onde a vítima do sexo feminino,24 anos relatou que estava em um evento "BADALADINHA" no PARQUE DE EXPOSIÇÕES desta cidade e veio a trocar beijos com o autor de 25 anos que a convidou para ir no "MOTEL" que é de sua propriedade, sendo que adentraram no veículo e deslocaram para o motel. Já no motel com negativa de manter relações sexuais o autor passou a forçá-la vindo a vítima a gritar. O autor segurou forte vindo a realizar a conjunção carnal contra vontade expressa da vítima e sem a utilização de preservativo. Após o fato o autor deixou a vítima perto de sua residência momento em que pediu ajuda a uma testemunha, este relatou que deparou com a vítima vinda em sua direção, e com o veículo referenciado, com um indivíduo desconhecido que ao notar sua presença evadiu. A vítima foi levada até a UPA sendo atendida. A vítima foi conduzida até DEPOL para que o perito de plantão procedesse ao exame de corpo de delito. O autor até o momento não foi localizado. Segue rastreamento ao autor --- Sequencialmente buscando com que a PM nos desse uma resposta mais célere o Divinews postou: “Prezado tenente. Como a Justiça e as instituições de segurança neste pais, tem ou deveriam ter o dever de ser igualitária, independentemente de qualquer fator social. Levando em consideração que ambos são maiores de idade. Com a devida preservação da vítima, que já foi exposta por demais. Contudo, o autor precisa ser conhecido, por que ele (eu já sei quem é) segue cometendo um desatino atrás do outro. Creio que todos gostariam de uma confirmação oficial por parte da PM de quem é ele. Para que outras incautas jovens não se vejam em tal situação. Contudo, se a PM optar por não divulgar a sua identidade, buscaremos outros meios de identificá-lo. Cordiais saudações – Então a PM justificou por que razão não estava informando o nome: “Geraldo Passos! Buscamos ser imparciais e não seletivos, contudo devemos levar em consideração as consequências decorrentes da divulgação de determinados crimes. Em alguns casos, devido a comoção pública, há possibilidade de haver "justiça com as próprias mãos", sem o devido julgamento legal. Em quase todos os casos, os autores e/ou seus familiares, são alvos de ameaças de morte que são feitas por populares. No caso das vítimas, é a preservação da pessoa, decorrente do ato criminoso a qual sofreu. Assim, não será fornecido dados do autor e nem da vítima. Nem qq informação que possa levar com facilidade aos envolvidos – O radialista Amaral Junior, quis saber qual era o nome do Motel, informação esta que foi negada pela PM – O Divinews voltou novamente ao questionamento: “Tenente, qual é o motivo plausível, baseado na Lei, que o nome não pode ser falado. Existe alguma legislação especifica que protege agressores sexuais de mulheres? Ou o caso não está mais com a Policia Militar e passou para a esfera da Policia Civil? Achamos estranho que determinados assuntos vocês emitam o parecer simples de que "NÃO SERÁ DIVULGADO" ou "NÃO FALAREMOS SOBRE O CASO". E sobre assuntos de interesse coletivo. Penso que todos os veículos que estão conectados neste importante canal de comunicação da PM, têm profissionais sérios, e não são mídia de tititi ou fofocas. É ao bem da prestação de serviços para a coletividade. Mais uma vez, cordiais saudações. Gostaríamos que o comando desta corporação revisse alguns posicionamos, que também julgo radicais – A PM então resolveu solicitar que enviássemos um e-mail para formalizar o pedido de informação: “Caro Jornalista e proprietário do Divinews Geraldo Passos! Formalize através de ofício! Vc será respondido! - Assessoria de Comunicação Organizacional do 23ºBPM - A Comunicação da PM não retornou o e-mail confirmando ou não o nome de Matheus Costa. Contudo, não foi necessário por que o próprio acusado se pronunciou a respeito (veja matéria em breve)