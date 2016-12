“Mesmo em crise, com queda de 20% no número de passageiros Consórcio TransOeste aumenta frota com 21 novos ônibus"

Nesta última quarta (21) foi realizado, na nova sede da Prefeitura de #Divinópolis, no Centro Administrativo João Severino de Azevedo, a entrega de 21 novos ônibus adaptados, que utilizam em seus motores uma nova tecnologia, que é menos poluente – Na solenidade, estiveram presentes além de vários funcionários da empresa prestadora de serviço de transporte na cidade, alguns secretários, vereadores recém eleitos, como Ademir, Josafá, Elson e Zé Luis, e apenas três vereadores da legislatura atual, Adair Otaviano, Hilton de Aguiar e Edimilson Andrade, que representou a Câmara no dispositivo de autoridades – Usando a palavra, o diretor do Consórcio TransOeste disse que mesmo em um momento de crise, em que o número de passageiros encolheu cerca de 20%, eles conseguiram investir na renovação da frota: Hoje temos uma das frotas mais novas do pais e com a chegada dos 21 novos ônibus, eles alcançam o índice de 80% da frota que utiliza a tecnologia “Euro5, que polui menos o meio ambiente” – Já o prefeito Vladimir Azevedo talvez em seu último discurso público, ressaltou as várias ações relacionadas ao trânsito realizadas em sua gestão. “Este é o coroamento de todo um projeto que nós fizemos para melhorar o serviço de transporte coletivo em Divinópolis e conseguimos. Instalamos mais de 300 abrigos nos pontos de ônibus da cidade, criamos a bilhetagem eletrônica onde o segundo deslocamento paga meia tarifa e nos finais de semana é gratuito, colocamos quatro câmeras de segurança em cada ônibus, fomos uma das primeiras cidades do país a ter 100% de acessibilidade nos ônibus. Um dos pontos muito positivos é chegar agora a 80% da frota com veículos menos poluentes. Temos uma das frotas mais novas do Brasil, ambientalmente correta, segura, acessível e agora ainda entregamos mais um importante serviço ao usuário que é o lançamento do aplicativo Fale Bus”, disse – Na mesma solenidade foi lançado oficialmente o aplicativo ‘Fale Bus’. O programa de relacionamento tem como objetivo aproximar os usuários do Consórcio. “Esse é um aplicativo que o usuário pode baixar nas lojas oficiais de aplicativos e através dele pode ter acesso aos horários de todas as linhas de ônibus na palma da mão. Vamos lançar também em breve a versão offline deste aplicativo, que é uma reivindicação dos próprios usuários. Temos ainda o site, que o usuário tem as mesmas informações do aplicativo e ainda a possibilidade de registrar alguma reclamação ou sugestões e ainda oferecemos um número de whatsapp para também prestar atendimento ao usuário. Os usuários já estão utilizando o whatsapp e através desse atendimento poderemos melhorar nossa prestação de serviço”, informou o diretor do TransOeste.