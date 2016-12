Matheus Costa em entrevista ao radialista Silvio França do Sistema MPA desmente estupro e diz que notícia foi inconsequente e irreparável

18/12

Hora: 07h30min

Cidade: DIVINÓPOLIS





FATO: Na VILA CRUZEIRO, militares compareceram no local onde a vítima do sexo feminino,24 anos relatou que estava em um evento "BADALADINHA" no PARQUE DE EXPOSIÇÕES desta cidade e veio a trocar beijos com o autor de 25 anos que a convidou para ir no "MOTEL" que é de sua propriedade, sendo que adentraram no veículo e deslocaram para o motel. Já no motel com negativa de manter relações sexuais o autor passou a forçá-la vindo a vitima a gritar. O autor segurou forte vindo a realizar a conjunção carnal contra vontade expressa da vítima e sem a utilização de preservativo. Após o fato o autor deixou a vitima perto de sua residência momento em que pediu ajuda a uma testemunha, este relatou que deparou com a vítima vinda em sua direção, e com o veículo referênciado, com um indivíduo desconhecido que ao notar sua presença evadiu. A vitima foi levada até a UPA sendo atendida. A vitima foi conduzida ate DEPOL para que o perito de plantão procedesse à exame de corpo de delito. O autor até o momento não foi localizado. Segue rastreamento ao autor.