Temer dá 900% mais de verba publicitária a revistas, diz Fernando Rodrigues

Do jornalista Fernando Rodrigues, em sua newsletter Drive: Nas contas de quem acompanha os gastos de propaganda estatal, as verbas destinadas a revistas impressas já aumentaram algo como 900% sob Michel Temer. Nas últimas décadas, essa plataforma vinha recebendo pouca ou nenhuma atenção da publicidade oficial federal - Por revistas impressas, leia-se Veja, Época e IstoÉ, esta última a mais feroz denuncista contra Lula, Dilma e o PT, que Rodrigues diz ser a predileta de Michel Temer” - E por 900% entenda-se dez vezes mais - A Istoé, do polêmico Domingo Alzugaray, que há dias condecorou Temer com o título de “o brasileiro do Ano” – numa festa com o próprio, Sérgio Moro, Aécio Neves e Geraldo Alckmin – pode ser acusada de tudo, menos de ingrata - Aliás, vê-se, a gratidão é uma virtude mútua.