Jaiminho Martins (PSD) tenta viabilizar patrocínio da CEMIG para o Guarani (Bugre)

Por uma ação do deputado Jaiminho Martins (PSD), foi realizada no início no dia 23, em Belo Horizonte, uma reunião entre a Diretoria do Guarani e Cemig. A pauta foi o fechamento de parceria e patrocínios para o Bugre, que irá disputar o Modulo B do Campeonato Mineiro - " O Guarani Divinópolis é um patrimônio do centro-oeste mineiro e precisa ser fortalecido. Confesso minha paixão e extremo carinho com o nosso "Bugre". Por isso, agora no início da tarde participei de uma reunião na Cemig, em Belo Horizonte, ao lado do presidente Vinicius Morais e integrantes da Diretoria para o fechamento de parcerias com a estatal mineira. Participaram do encontro, representantes do deputado estadual Fábio Avelar, o Superintendente da CEMIG, Hernando Braga e os integrantes da Superintendência de Coordenação e Coordenação e Representação Parlamentar, Marcos Barroso e Heloísa Ferreira. Em breve, esperamos divulgar boas notícias para o nosso Bugre. - NOTA: erramos Jaiminho é do PSD e não do PSDB, tucano.