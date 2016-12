Chuvas natalinas fazem estragos na região. Em Divinópolis vento derruba árvores e quebra vidros de prédios

Após um sábado(24), véspera de Natal, e um domingo natalino causticante, com temperaturas altíssimas. No finalzinho da tarde, já quase noite, o tempo mudou e em alguns municípios choveu muito, já em outros foi uma forte ventania, como foi o caso de Divinópolis, em que árvores inteira e galhos caíram, além de vidros das janelas de alguns prédio, como foi o caso do conhecido prédio “Alvimar Mourão” localizado na Avenida Primeiro de Junho – As ruas de Divinópolis amanheceram com muitas folhas e sujeiras espalhadas pelas vias públicas – Já em outros municípios vizinhos a Divinópolis, foi a própria chuva quem fez o estrago, como foi o caso de Itapecerica que choveu granizo e o vento derrubou muitas árvores. Na capital Belo Horizonte também caiu granizo e árvores (As imagens de Itapecerica é do site DESTAK NEWS) – A previsão para essa segunda para Divinópolis é parcialmente nublado, com ventos de 13 km e temperatura entre 31 e 33 graus e com possibilidade de chuvas à tarde.