Ação ecumênica reúne católicos e evangélicos ao redor da “CRUZ DE TODOS OS POVOS”

No último sábado (24), véspera de Natal, na presença de diversas autoridades, fazendo parte do projeto de construção da “Cruz de Todos os Povo”, a igreja católica através da Associação Terra de Deus, lançou a pedra fundamental da obra de construção da cruz no morro da Gurita, no Distrito de Santo Antônio dos Campos (ERMIDA) – Além dos anfitriões católicos, o bispo Dom José Carlos, padre Cassimiro, esteve também presente na cerimônia, o pastor evangélico, José Roberto de Oliveira, da Igreja Presbiteriana, mais o atual prefeito de Divinópolis, Vladimir Azevedo, e o futuro Galileu Teixeira Machado – Conforme informações da Diocese de Divinópolis, um dos fatores que pesou na escolha do município, deveu-se ao fato de ser a cidade do Divino – Dom José em seu discurso, afirmou ser um motivo de alegria a construção da cruz: “É um motivo de alegria, por que é a cruz de Jesus Cristo, e olhando para a cruz nos lembremos de Deus, nos lembraremos da morte de Jesus na Cruz – Somos a terceira cruz no mundo, depois do Líbano e do México. De fato ela deverá dar uma identidade católica. Ela é cristã, católica” – Representando os evangélicos, ou talvez, apenas a sua igreja, o pastor da Presbiteriana, José Roberto de Oliveira, disse: “A cruz realmente para nós tem um significado ímpar, por que através dela nós nos lembramos da obra redentora de Jesus, daquilo que ele veio fazer neste mundo para nos resgatar do pecado. Jesus espontaneamente se entregou, do alto daquela cruz ele declarou: “está consumado”. E que essa cruz aqui erguida possa trazer sempre a nossa memória aquilo que Jesus fez por nós – Que muitos que para cá se dirigirem, quando essa cruz já estiver construída, possa meditar naquilo que foi feito, antes da fundação do mundo. Que prossigamos como sendo uma lembrança de uma obra magnifica, que nós não tínhamos condições nenhuma de fazer. Mas que Deus na pessoa de Jesus, fez por nós” – Já o prefeito Vladimir afirmou que o dia era histórico e que era um dia de “muita luz”, que coincidências não existem, existe a providencia e que “todos os santos, todo o bem, toda luz converge para a cidade do espirito santo pudesse receber essa cruz neste local. Foi tudo guiado pelo Divino Espirito Santo, o nosso padroeiro” – O prefeito eleito Galileu Machado disse: “É uma manhã de grande importância para nós católicos, principalmente por que é erguida a terceira maior cruz do mundo. Posso até imaginar as romarias que virão a esse local em demonstração de fé – Que essa cruz possa trazer paz para a cidade e que ela possa fazer a cidade do Divino voltar a sorrir e assumir o seu lugar”.