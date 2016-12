COPASA faz população de #DIVINÓPOLIS de “gato e sapato” e deu de presente de Natal faltar água em dezenas de bairros

Não é de hoje que a Empresa de Saneamento de Minas Gerais, vem cometendo as maiores atrocidades contra o município de Divinópolis, com os cidadãos que pagam suas contas de água e esgoto em dia, mesmo não os tendo de forma definitiva, como é o caso do esgoto e água que pinga um dia sim, e no outro não. E em casos mais graves ficam dias sem o precioso líquido - Agora o que vale, é os políticos leia-se Executivo e Legislativo, tomarem decisões de forma pragmática e resolverem o problema e não ficar fazendo discursos populistas e partidários, coisas que no passado silenciaram, quando a administração do Estado era tucana, se omitiram por pertencerem à base aliada do governo. Cobravam só de forma muito diplomática, pisando em ovos para não ferir a suscetibilidade dos peessedebistas. Neste momento falam grosso, chegam até mesmo a incentivar o encerramento do contrato. Por que não o fizeram lá trás. A situação era exatamente a mesma, os mandatários do estado é que eram outros – O fato é que, como “presente” de Natal, a Copasa deixou os bairros do Aeroporto, Afonso Pena, Alto São Vicente, Alvorada, Anchieta, Antares, Antônio Fonseca Filho, Balneário Rancho Alegre, Bela Vista, Belo Vale, Belvedere I, II e III, Bom Pastor, Campina Verde, Casa Nova Catalão, Centro, Chácaras Belo Horizonte, Chácaras Bom Retiro, Chácaras Siaron, Chanadour, Cidade Jardim, Condomínio Recanto das Águas, Condomínio Greenville, Condomínio Vale da Liberdade, Conjunto Habitacional Nilda Barros, Conjunto Habitacional Osvaldo Machado Gontijo, Das Nações, Davanuze, Dom Pedro II, Dona Rosa, Doutor Dulphe Pinto de Aguiar, Doutor José Thomaz, Ermida, Esplanada, Fábio Notini, Florermida, Floresta , Geraldo Pereira, Granjas do Sheik, Halin Souki, Industrial, Interlagos, Ipiranga, Itacolomy, Jardim Alterosa, Jardim Betânia, Jardim Brasília, Jardim Candelária, Jardim Capitão Silva, Jardim das Acácias, Jardim das Oliveiras, Jardim Nova América, Jardim Primavera, Jardim Real, Jardinópolis, João Antônio Gonçalves, João Paulo II, Juscelino Kubitschek, Jusa Fonseca, Levindo Pereira, Liberdade, Mangabeiras, Mar e Terra, Marajó, Maria Peçanha, Morada Nova, Morumbi, Nossa Senhora da Conceição, Nossa Senhora das Graças, Nova Fortaleza I e II, Nova Holanda, Novo Paraíso, Novo Planalto, Orion, Pacaembu, Padre Eustáquio, Padre Libério, Padre Herculano, Paraíso, Parque Jardim Capitão Silva, Planalto, Porto Velho, Ponte funda, Prolongamento Alvorada, Prolongamento Bom Pastor, Prolongamento das Nações, Prolongamento Paraíso, Prolongamento Quintino, Prolongamento São Sebastião, Prolongamento Quinta das Palmeiras, Quintino, Realengo, Residencial Castelo, Residencial Costa Azul, Residencial Terra Azul, Residencial Walchir Resende, Sagrada Família, Santa Clara, Santa Cruz, Santa Lúcia, Santa Luzia, Santa Rita, Santa Rosa, Santa Tereza, Santo André, Santos Dumont, São Bento, São Domingos, São Francisco, São Roque, São Sebastião, Serra Verde, Siderúrgica Valinhos, Sidil, Sion, Tietê, Vale do Sol, Vila Belo Horizonte, Vila Castelo e Vila Cruzeiro – O Divinews recebeu diversas reclamações via inbox do Facebook e WhatsApp. Reproduzimos uma delas: “Meu nome é Junio Mamede e hoje completa 3 dias, sem água aqui no Jardinópolis, eu trabalho no Empório Dunga, das 16 às 23 horas e agora são 02:13 da madrugada, estou a espera da água chegar para tomar banho - Ligamos para a Copasa e tiveram a cara de pau de falar que não tem manutenção mais. Sendo que divulgaram uma nota mentirosa dizendo que a água foi cortada na noite de domingo, sendo que a água foi cortas as 13 horas do domingo anterior (18/12) – Falta de respeito com a população que paga por uma taxa que não faz o mínimo sentido – A Copasa falta cuspir na cara da população” – O Divinews em contato com a Assessoria de Imprensa da Copasa sobre o fato, obteve a seguinte informação na manhã desta terça-feira (27): “ A Copasa informa que o abastecimento em algumas regiões mais altas da cidade de Divinópolis segue prejudicado em função da manutenção realizada na Estação de Tratamento de Água (ETA) do rio Itapecerica. A manutenção foi concluída na tarde de ontem (26/12) e o fornecimento de água está sendo restabelecido de forma gradativa. Técnicos da empresa permanecem monitorando as redes e os reservatórios visando agilizar o processo de normalização do abastecimento nessas regiões – A revolta contra a empresa nas redes sociais, é generalizada.