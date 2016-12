Carlos Moacir cobra R$ 300 mil reais do setor do vestuário de #Divinópolis

O ex-presidente da ACID (Associação Comercial, Industrial, Agropecuária e de Serviço de Divinópolis), Carlos Moacyr Meira de Aguiar, segundo informações, como investidor, emprestou R$ 300 mil reais para que o Sindicato das Indústrias do Vestuário de Divinópolis (SINVESD, para a entidade sindical usar como capital de giro no financiamento das compras realizadas através do cartão de crédito MVB (Minas Veste Brasil) que foi criado ainda na gestão do ex-presidente Antônio Rodrigues Filho (Toninho), mas que quebrou, ou melhor moeu, de má administração – A pendenga jurídica em torno da dívida do cartão é que, os dirigentes do sindicato (SINVESD) tem a interpretação que Carlos Moacir, como investidor, que emprestou dinheiro através de uma *FACTORING, poderia perder ou ganhar com o negócio, que é inerente de investidores, perder ou ganhar – O agravante para que Carlos Moacir venha ter a possibilidade de receber o que investiu no cartão, é que a operação com o investidor foi feita sem a aquiescência da diretoria do sindicato como um todo. Não ocorreu nenhuma assembleia aprovando a operação, Toninho aprovou a tomada de recursos da Factoring de CM, de forma monocrática e não colegiada como diz o estatuto do sindicato – A gestão do ex-presidente à frente da entidade foi coberta de irregularidades, e com a total omissão do SEBRAE, e da FIEMG - Federação das Indústrias de Minas Gerais, que quer um basta da corrupção do Brasil, além de querer entendimento para o pais voltar a crescer, mas só nas folhas de papel de jornais impressos, já que abrigou ou sabe-se lá ainda abriga em seus quadros, o senador do Mensalão Mineiro, o ex-governador e ex-senador, Eduardo Azeredo (PSDB) – O resumo da ópera é que Carlos Moacir, conforme disse o atual presidente do SINVESD, Marcelo Ribeiro, quer receber o dele, os R$ 300 mil reais de volta.