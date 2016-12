QUEM VAI TRAIR? Mesa Diretora da Câmara de Divinópolis é composta com apoio inicial de 10 vereadores, ao nome de Eduardo Print Junior como Presidente

No finalzinho da tarde, já início da noite desta terça-feira (27), um grupo de vereadores se reuniram no plenarinho da Câmara, e com a antecedência de cinco dias, definiram a chapa “Unidos Por Divinópolis”, com o apoio inicial e explicito de 10 (dez) vereadores, além de alguns ainda indecisos, e ungiram como Presidente da Câmara para o biênio 2017/2018, o vereador Eduardo Print Junior (SD); como vice-Presidente, o edil Sargento Elton (PEN); como primeiro secretário, Rodrigo Kaboja (PSD), que poderá vir a ceder a vaga para Janete Aparecida (PSD); e como segundo secretário, José Luís da Farmácia (PMN) – Apoiaram a chapa, além dos quatro da Mesa, os vereadores César Tarzan (PP), Renato Ferreira (PSDB), Roger Viegas (PROS), Janete Aparecida (PSD), Cleitinho (PPS) e Nego do Buriti (PEN) - O vereador Marcos Vinicius (PROS) esteve na reunião, contudo, não posou para a foto e tão pouco definiu seu voto – A maior preocupação da chapa “Unidos Por Divinópolis”, são as traições que sempre ocorreram na última hora. Contudo, segundo o vereador Cleitinho: “essa traição é inadmissível dialogamos à exaustão e foi um processo transparente” - – Segundo Print Junior, o Presidente escolhido pelo grupo, a chapa será registrada já nesta próxima quarta-feira (28), com a presença de todos os membros, tão logo o setor de protocolo da Câmara seja aberto.