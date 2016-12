DIVINÓPOLIS: conselheiros do DIVIPREV, no apagar das luzes, aprovam novo parcelamento desta vez de R$ 4,2 milhões de dívidas da Prefeitura

Como última ação referente ao DIVIPREV, o prefeito Vladimir Azevedo em oficio endereçado ao superintendente do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Divinópolis, Luíz Fernando Guimarães Borges solicitou um novo parcelamento da dívida patronal, com o Instituto devido a ausência de recursos no caixa do município pelo atual cenário econômico nacional – O prefeito no oficio, continuou a atribuir os atrasos nos repasses à situação do país: “prova da desastrosa política econômica/financeira, conduzida pela União, que levou os municípios brasileiros à bancarrota...” - O prefeito encerrou o seu rol de justificativa atribuindo também um débito de R$ 13,4 milhões de reais, referente ao período de 2001 a 2004. Período em que o prefeito de Divinópolis era Galileu Teixeira Machado, em seu terceiro mandato, que segundo informações do Diviprev, desde sua posse em 2001 até o término da sua administração, Galileu não pagou absolutamente nada da contribuição patronal para o DIVIPREV – A atual administração conseguiu com que os conselheiros aprovassem o parcelamento dos meses de setembro, outubro, novembro e o 13º salário de 2016. Votaram favoráveis ao parcelamento, os conselheiros(as) Claudia, Ivin, Wander, Lourdes Lopes, Marcone, Taciana, Juliano. Segundo informações todas são ligados ao prefeito eleito Galileu Machado. Votaram contra o parcelamento: Silas, Osmundo, Bruno, Anderson e Marquinhos – Ainda conforme informações de uma fonte: “Jonas da contabilidade como presidente, embora não vote por ser presidente, tem a prerrogativa de colocar em pauta ou não. Ele tem conhecimento prévio do assunto. Como foi eleito pelos servidores, sendo o nosso representante. Deveria ter entrado em contato com o sindicato e solicitado uma assembleia para informar a categoria do que estava acontecendo. Ou então solicitar auxílio do sindicato. O grau de responsabilidade dele na traição é igual aos que votaram a favor do parcelamento”, concluiu a fonte.