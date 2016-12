PMDB reage para fazer ADAIR OTAVIANO presidente da Câmara e tornar governo de GALILEU viável

CONTINUA...

O que está em jogo não é apenas a Presidência da Câmara de Divinópolis, e sim o sucesso ou o fracasso da administração do prefeito eleito Galileu Teixeira Machado, que muito vai precisar em ter maioria no Legislativo, para aprovar sem sobressaltos diversos projetos que serão de fundamental importância para gestão do peemedebista - Logo depois de um tempo de dormência latente, os caciques do partido (PMDB) saíram da letargia e passaram a agir para capturar a tão sonhada votação de nove vereadores alinhado com o projeto do prefeito eleito – E nesta última terça-feira (27), após a divulgação de uma chapa em que Eduardo Print Junior foi escolhido como presidente, composta por mais 9 (nove) vereadores entre veteranos e novatos. Os peemedebista se reuniram na sede do partido, e garantiram que até a data limite, 01/01 (domingo) às 14 horas, terão os 9 votos necessários para fazer Adair Otaviano presidente da Câmara para dar suporte à gestão de Galileu Machado – Até o momento os nomes que estão com Adair, são os do próprio partido, Edson Sousa e Delano Santiago. De outros partidos, estão Josafá (PPS), partido do deputado Fabiano Tolentino; Raimundo Nonato (PDT), que o presidente é Alvimarzinho Mourão, cunhado de Mayrink Junior, que apoia Galileu, e o próprio Alvimarzinho foi candidato a vereador, mas não foi eleito; Marcos Vinicius (PROS), que junto com o presidente da legenda Edimar Felix que não foi reeleito, busca carguinho no governo Galileu - O editor do Divinews ao chegar próximo a sala do PMDB, encontrou o vereador Cleitinho, que afirmou estar conversando com todas as correntes. Contudo, ontem, terça(27), o mesmo Cleitinho, que em tese, já estava na chapa de Eduardo Print Junior, falou da forma nova de fazer política, com transparência total. -