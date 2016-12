GLAUCIA SBAMPATO da Superintendência Regional de Saúde de Divinópolis deixa o cargo

Glaucia Sbampato Pereira, superintendente Regional de Saúde de Divinópolis e Região, na tarde desta última quarta-feira (28), em reunião com o secretário de Estado de Saúde, em exercício, Nalton Moreira e do secretário titular, o deputado Estadual Savio Souza Cruz, ainda com a presença do deputado Federal Jaime Martins, pediu exoneração do cargo, para assumir a Secretaria Municipal de Saúde de Nova Serrana, por um convite feito pelo prefeito eleito, Euzébio Lago (PMDB) – Glaucia já havia trabalhado em Nova Serrana, por 7 anos como secretária adjunta. Depois foi ser Secretária de Saúde em Itapecerica, por 2 anos. A seguir, em 26 de março foi nomeada para a SRS Divinópolis – Segundo Glaucia, o seu maior desafio, entre vários, será recuperar o Hospital São José, que tem apenas 50 leitos, que sobrevive quase que exclusivamente da subvenção da prefeitura e do contrato com o Estado. “Com meu aprendizado à frente da SRS, vamos incluir o hospital na rede de urgência, na rede Cegonha e melhorar o atendimento da ortopedia, que é uma grande demanda do município” - O seu pedido de exoneração será publicado no próximo dia 3 de janeiro – Glaucia não soube dizer quem a substituirá. Contudo, porém, todavia, chegou até o Divinews a informação que poderá ser Alexandre Silva Guimarães, conhecido como Pezão, ainda secretário de Saúde do pequeno município de São Sebastião do Oeste. Se proceder a informação, Pezão já foi pauta do Divinews em setembro de 2015, por usar veículo oficial da prefeitura para levar o filho em escolinha de futebol em Divinópolis - Outra informação quentinha que acaba de chegar, é que o nome do ex-vereador Geraldinho da Saúde, está cotadissimo.