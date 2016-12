DIVINÓPOLIS - MORTE SERRA VERDE: homem é morto dentro de casa, e ninguém sabe, ninguém viu

Conforme informações da Policia Militar, Moises Félix da Cunha de 27 anos, com passagem por tráfico de drogas e furto, foi assassinado na madrugada desta quinta-feira, por volta das 2 horas, na Rua Cabo Mauricio, no bairro Serra Verde – “Populares vizinhos ao endereço informaram ter ouvido barulho semelhante a disparos de arma de fogo e acionaram a Polícia Militar. A Viatura do setor deslocou ao local e verificou um corpo caído na entrada de um barracão e já em óbito - A guarnição policial militar isolou o quarteirão, e o delgado de plantão, presente no local, tomou ouviu as versões das testemunhas que disseram que a vítima chegou ontem, quarta (28) contando que a vítima residia no local há apenas 4 dias - Durante os trabalhos periciais, foram localizadas 10 cápsulas e 11 projéteis de munições calibre .380. A vítima teria sido atingida com aproximadamente 16 perfurações”, segundo o release.