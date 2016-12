É FESTA: Janete Assunção dá dicas para looks de Reveillon

A estilista Janete Assunção, estreando como colunista de moda no Divinews, nesta antevéspera das festas de fim de ano, propõe alguns looks. Antes, ela fala sobre a origem da palavra Reveillon: “A palavra veio do francês e significa reanimar ou acordar, ou seja, despertar do ano novo. Curiosamente, o termo era anteriormente empregado para nomear a noite da ceia de Natal e só posteriormente passou a designar-se virada do ano - O Réveillon transformou-se em uma das mais importantes festividades e celebrações ao longo do calendário de muitos países, apresentando raízes históricas e também culturais - Os chineses, por exemplo, marcam o seu ano novo ao final de janeiro ou no início de fevereiro, enquanto os judeus comemoram no que é, para nós, final de setembro ou início de outubro. Já para os muçulmanos a passagem de ano é celebrada no mês de maio - No Brasil, assim como na maior parte dos países de tradição ocidental, o Réveillon é comemorado no dia 1º de janeiro - Afinal o ano novo está se aproximando e muitas mulheres já estão em busca do que vão usar para comemorar a chegada de 2017. As tendências da moda não param de surgir e já tem muita gente procurando o que vestir nessa data maravilhosa. Para muitas pessoas, esse é um período perfeito para refazer metas, analisar e planejar um novo ano que está para começar. O réveillon é um momento de reunir a família e os amigos, participar de festas ou viajar, e seja da forma que for é sempre bom procurar por looks da moda nesta data tão especial - Portanto vou deixar aqui algumas sugestões para você arrasar nessa festa singular!! - Os looks vão do mais simples ao sofisticado, você pode usar shorts, saia longa ou curta, vestido, formal ou informal, porém tudo vai depender do local e ambiente a ser celebrada a festa - E do seu estilo é claro!!