Prefeito de Divinópolis fecha mandato assinando cinco convênios para a área da saúde

O prefeito Vladimir Azevedo, ao lado do vice-prefeito Rodrigo Resende, recebeu representantes de todas as entidades envolvidas e destacou que estes atos materializam e encerram um ciclo de oito anos. "Qualquer projeto político sério tem como objetivo melhorar a vida das pessoas e esses atos sintetizam isso. É um momento de grande alegria ver que lutamos tanto e que o Samu em breve estará funcionando. Que o HSJD está se reerguendo e em breve terá uma Sala de Urgência e Emergência, além do retorno da Ortopedia. Fico feliz em ver o Complexo de Saúde que criamos, onde funcionava a antiga rodoviária, pulsante com a Policlínica e agora o Ambulatório Universitário, o Cemas - Laboratório Municipal, o Centro de Reabilitação Regional de Divinópolis, Centro de Especialidades Médicas e o Samu. A parceria com a UFSJ e Adortrans são de extrema importância, pois muitas vezes são atividades que as pessoas não enxergam, mas beneficiam diretamente tanta gente" analisou.



SAMU



O primeiro convênio assinado foi entre o 10º batalhão do Corpo de Bombeiros e o Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Ampliada Oeste, para gerenciamento da Rede de Urgência e Emergência (Cis-Urg).



O secretário executivo do Cis-Urg, José Márcio Zanardi, destacou a importância da assinatura deste convênio para a implantação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). “Este convênio representa a possibilidade da estruturação do atendimento de urgência e emergência de forma integrada com o Corpo de Bombeiros em toda região. Possibilitará que o atendimento de emergência 192 e 193 funcionem na mesma sala, de forma integrada, ligados há 18 hospitais”, afirmou. O Samu entrará em funcionamento no primeiro trimestre de 2017.



A subcomandante do 10º Batalhão do Corpo de Bombeiros, Capitão Amanda Cristina, também falou sobre a importância desta assinatura para a prestação dos serviços. “É uma imensa satisfação para nossa corporação fazer parte deste projeto. Nossa finalidade é a integridade física das pessoas e esse convênio vem para somar neste sentido. Ele também estabelece critérios de trabalho, definindo as ações do Samu e do Corpo de Bombeiros, quem atende o quê. Significa mais uma ação para a preservação da vida das pessoas desta região que é tão grande” salientou.



Estágio de Saúde e Ambulatório Universitário



O segundo convênio assinado pelo prefeito, entre a Prefeitura de Divinópolis através da Secretaria Municipal de Saúde e a Universidade Federal de São João Del Rei - Campus Dona Lindu, regulamenta e autoriza a realização de estágio ou prática supervisionada curricular em unidades de saúde do município. Teve ainda a assinatura de um terceiro convênio, também entre estas duas instituições, para o desenvolvimento de ações conjuntas para a operacionalização e gestão do Ambulatório Universitário.



A secretária de Saúde, Kênia Carvalho, destacou que o convênio de estágio com a universidade já existe, mas havia a necessidade de renovação. Ela informou também que o Ambulatório Universitário funcionará junto à Policlínica Municipal. “Temos grandes parcerias com a UFSJ que são de extrema importância para a rede municipal de saúde. A criação do Ambulatório Universitário possibilitará que outras universidades possam ser agregadas neste projeto. Oferecerá, de forma complementar, serviços que eram nossos gargalos como: urologia, reumatologia e dermatologia, além de clínica de farmácia e enfermagem” explicou.



O professor Daniel Nogueira Cortez, representante da UFSJ, fez questão de destacar a importância das parcerias com o município. “Estas são mais duas importantes parcerias entre a Prefeitura de Divinópolis e a UFSJ - Campus Dona Lindu, em prol do bem comum. Temos inúmeras parcerias com a prefeitura, tanto no ensino, pesquisa e extensão; que só vem a somar com a comunidade acadêmica e com a sociedade divinopolitana”, afirmou.



Triagem Auditiva Neonatal



Vladimir assinou ainda o quarto convênio, desta vez entre o município de Divinópolis, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde e o Hospital São João de Deus (HSJD), para execução de ações, serviços e atividades de triagem auditiva neonatal.



Elis Regina Guimarães, diretora do HJSD, afirmou que este convênio é de fundamental importância para o hospital que vem lutando para sua reestruturação. “Este importante convênio entre a Prefeitura de Divinópolis e o São João de Deus vem consolidar a maternidade como alta complexidade para toda região” disse. A diretora informou ainda que a partir de abril do HSJD contará com a Sala Vermelha (de Urgência e Emergência) para, junto com Samu - Bombeiros - Upa, melhor atender a população de toda região.



Adortrans



O quinto e último, mas não menos importante, convênio da área da Saúde assinado pelo prefeito Vladimir nesta manhã foi entre o município de Divinópolis e a Associação de Doentes Renais e Transplantados (Adortrans). Este convênio trata do fornecimento de combustível para o transporte de pacientes renais que realizam tratamento no Hospital São João de Deus.



O presidente da Adortrans, Maldo de Oliveira, informou a todos que há oito anos o prefeito Vladimir Azevedo mantém e renova esse contrato com a instituição. Este convênio beneficia diretamente 120 pacientes renais em hemodiálise em Divinópolis, com duas vans rodando cerca de 300km por dia neste atendimento. “Tenho o maior agradecimento por esse convênio que é de fundamental ajuda para a instituição. Sem ele não faríamos o atendimento que fazemos por pacientes que, muitas vezes, não teriam outra maneira de se deslocar para fazer seu tratamento. Esse é um convênio que nós não precisamos ficar correndo atrás e pedindo, o prefeito se preocupa e sempre pediu para sua equipe entrar em contato com a gente. Isso nos engrandece muito e estamos muito felizes de estarmos aqui mais uma vez para esta renovação” destacou.



Ao final da solenidade, a secretária de Saúde, Kênia Carvalho, entregou ao prefeito Vladimir Azevedo um relatório de todas as atividades da Gestão de Saúde em Divinópolis de 2009 a 2016.



Estiveram presentes também a coordenadora da Atenção Especializada Ambulatorial, Maria Inês Ribeiro Leão; referência de Gestão do Caps Ad, Antônio Cristiano Barreto; diretora de Urgência e Emergência da Semusa, Cristiane Silva Joaquim; diretor de Regulação em Saúde da Semusa, Amarildo de Sousa; diretora da Vigilância em Saúde, Celina Maria Pires dos Santos; secretário de Fazenda e Administração, Antônio Castelo; técnico administrativo do Cis-Urg, Júlio Tacache; coordenadora do NEP, Larissa Martins; diretor médico do Cis-Urg, Marco Aurélio Lobão; Tenente BM Daniel Alves; secretário de Trânsito e Transportes, Dreyfus Rabelo; secretário executivo da Comissão Interventora do HSJD, Geraldo Lucas Lamounier e o chefe do Setor de Convênios e Contratos da Prefeitura , Tiago Nunes.