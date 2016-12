Aumenta o preço das passagens dos ônibus urbanos em #Divinópolis – Em dinheiro R$ 3,90, com cartão R$ 3,45

A prefeitura de Divinópolis informou que a partir do próximo dia 1 de janeiro, conforme previsão no contrato de concessão ( 07/2012 - Processo Licitatório 089/212, cláusula 26) do Transporte Coletivo urbano, a revisão anual da tarifa, que entra em vigor no dia 1º em janeiro de 2017, a exemplo de anos anteriores, mais uma vez a prefeitura vai conceder tarifas diferenciadas, com valor mais barato para o usuário do cartão eletrônico - Para o usuário que embarca com o cartão eletrônico o valor será de R$ 3,45, devido à política de incentivo da prefeitura. Para pagamento em dinheiro, a nova tarifa, segundo a planilha aprovada pelo Conselho Municipal de Trânsito e Transportes – Comutran, será de R$ 3,90. Em relação ao último reajuste, a diferença entre as tarifas será maior passando de R$ 0,30 para R$ 0,45 – Ainda conforme a informação postada no site da prefeitura, a tarifa diferenciada é um benefício criado pela Administração Municipal a partir da revisão concedida no final de 2014, para beneficiar o cidadão que faz uso regular do transporte coletivo. A opção pela bilhetagem eletrônica vem aumentando significativamente diante dos benefícios que oferece. Além de reduzir os riscos de assaltos, já que diminui o volume de dinheiro nos coletivos, agiliza e facilita o embarque e também garante a integração temporal com desconto de 50% e tarifa zero aos domingos e feriados, no segundo deslocamento - Atualmente cerca de 60% dos usuários utilizam o cartão eletrônico, justificando o incentivo da prefeitura com a prática de tarifas mais baratas para este tipo de pagamento. Para se ter idéia, o usuário do cartão eletrônico, mesmo com a revisão a partir de 01/01/17, pagará o mesmo valor (R$ 3,45), que era cobrado há um ano para quem utilizava o pagamento em dinheiro - A média ponderada das tarifas em Divinópolis (R$ 3,63), ficará abaixo do valor praticado nas principais cidades médias como Ipatinga (R$ 3,80), Guarulhos (R$ 4,50), Osasco (R$ 4,20), Barueri (R$ 4,20) e Coronel Fabriciano (R$ 3,80), dentre outros municípios.