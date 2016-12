“UNIDOS POR DIVINÓPOLIS” protocoliza chapa com Sargento Elton como presidente da Câmara de Divinópolis

Foi protocolizada na tarde desta quinta (29), o primeiro registro oficial de uma chapa que concorrerá à Mesa Diretora da Câmara. O sargento Elton Geraldo Tavares, eleito pelo PEN, passa a ser o candidato a Presidente, substituindo o vereador Eduardo Print Junior-SD, que passará a ser o vice-Presidente, tendo como primeiro secretário, o vereador Cleiton Gontijo Azevedo-PPS (Cleitinho), e como segundo secretário, o vereador José Luís de Faria Campos-PMN, O Zé Luís da Farmácia – Dentro do arranjo político, o atual presidente Rodrigo Kaboja que estava ocupando o cargo de 1º secretário, abriu mão para Cleitinho – O Divinews entrevistou o candidato a presidente, sargento Elton, que fez questão de esclarecer que a chapa não é oposição ao prefeito eleito Galileu Teixeira Machado, desde que, segundo ele, as decisões do Executivo não sejam contra o povo de Divinópolis, e sim a favor. Qualquer coisa diferente, aí sim haverá oposição – Já o vereador Roger Viegas, rebateu a pressão que sofreu por parte do “presidente” do PROS, vereador não reeleito, Edimar Felix – A “Unidos por Divinópolis” afirma já ter os nove votos suficientes para eleger Elton – Nesta mesma tarde de quinta (29), no corredor da Câmara, o presidente do PMN, Juliano Prado, estava em uma longa conversa com Zé Luís da Farmácia – O Divinews não tem informações sobre as negociações da candidatura do vereador Adair Otaviano, já que eles são muito fechados nas informações. Contudo, existe a informação que eles também teriam o número mágico de votos, que são 9 – A eleição será no próximo domingo, dia 1º de janeiro, às 16 horas, e o setor de protocolo da Câmara ficará aberto de 11 às 14 horas, ou seja, 2 horas antes da efetiva eleição, que será aberta, com os vereadores declarando explicitamente o seu voto - Existe a informação não confirmada oficialmente que, o deputado federal Jaime Martins, já estaria apoiando o nome de Adair Otaviano. A seguir a lógica, Jaime, após apoiar Vladimir, passará também a apoiar o Governo de Galileu Machado - O apóio envolveria duas secretarias.