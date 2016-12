Assaltantes colocam arma na cabeça de vereador de #Divinópolis e levam seu carro

O vereador Hilton de Aguiar passou um grande susto na noite da última quarta (28). Ele contou que estava no Bar do Zé do Arroz, no Bairro Planalto, quando por volta das 21h30min quando estava no caixa para pagar sua conta, de repente viu o proprietário do estabelecimento na sua frente se jogar no chão, e imediatamente após, um dos bandidos, eram dois, com uma arma na sua cabeça pediu as chaves do seu carro, um Toyota Corola. Ele entregou além as chaves, mas os bandidos não satisfeitos enfiaram a mão em seu bolso pegando dinheiro e celular. Os assaltantes mandaram que ele também deitasse no chão, e levaram o carro dele. Segundo o vereador a polícia foi chamada e em instantes chegou logo uma viatura ao local. Hilton até teceu elogios com a presteza da polícia que chegou muito rápido, segundo ele – Foi feito o Boletim de Ocorrência, mas até a manhã deste sábado (30) o veículo ainda não havia sido encontrado – O Bairro Planalto tem apresentado um dos maiores índices de violência da cidade. Os relatos de roubo de veículos e assaltos a mãe armada são constantes, quase que diariamente.