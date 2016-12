JAIMINHO conversa com GALILEU e negocia apoio à ADAIR OTAVIANO para Presidente da Câmara de #Divinópolis

Segundo informações dos bastidores das eleições para a composição da Mesa Diretora da Câmara para o biênio 2017/2018, existem dois pontos, ou digamos fieis da balança que podem definir a eleição do próximo presidente do Legislativo. Um deles é o voto do vereador Zé Luís da Farmácia (PMN), e o outros é o posicionamento do deputado federal Jaime Martins, que se tiver força política suficiente para fazer Kaboja acompanhar seu direcionamento, e ele decidir de forma explicita apoiar a candidatura de Adair Otaviano / Galileu, Adair será o próximo presidente – Ou se ainda, o PMN, que tem como presidente Juliano Prado, que apoiou Galileu Machado, conseguir virar o voto de Zé Luís da Farmácia, que já está na chapa do sargento Elton, como 2º secretário, Adair é Presidente – Entretanto, se nenhuma das duas hipóteses acontecer, e os componentes da atual chapa já formada e protocolizada e aí leia-se até a inclusão de Renato Ferreira, já que circulou o “boato” de que Vladimir Azevedo, quer eleger Adair Otaviano, contemplando assim, o Governo Galileu, não se sabe por que motivo, o tucano quer a vitória do peemedebista, ADAIR OTAVIANO É PRESIDENTE – Na tarde desta sexta (30), começou uma reunião, por volta das 17h30min na Casa dos Martins, na Avenida Primeiro de Junho, e lá estão reunidos vários vereadores, até mesmo o tucano Renato Ferreira, além de Kaboja, Janete, Ademir, Josafá, Nego do Buriti, entre outros que não ficaram na porta, “dando bobeira”. É sintomático o carro do vice-prefeito Rinaldo Valério estar dentro da garagem do caso do deputado federal Jaime Martins. (veja algumas imagens) - O eleitor que votou pensando em mudanças, em uma nova forma de fazer política, deu com os “burros n´água”, a fórmula não muda. Só antes das eleições, depois de eleitos, quase todos ficam igualzinho os veteranos - A reunião de arranjo político, deverá seguir noite à dentro, no casarão dos Martins.