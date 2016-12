PIADA PRONTA: Kaboja quer trair chapa que ele mesmo montou e grupo o pressiona

Parece coisa do Zé Simão, em dupla com Ricardo Boechat, da Band – O vereador, Rodrigo Kaboja que foi reeleito com sobras dos votos do “santo”, Ademir José da Silva, já que não conseguia emplacar o seu nome para um terceiro mandato, por rejeição dos vereadores novatos e também os veteranos, para se vingar politicamente, resolveu apoiar o nome de Print Junior para a presidência, e chegou a fazer foto com direito a discurso e tudo mais. Contudo, como também o nome de Print Junior, foi bombardeado na internet, logo após a divulgação da suposta chapa, também capitaneada por Kaboja, foi feita uma alteração, o Sargento Elton, assumiu a cabeça da chapa, como Presidente, e Print Junior foi ser vice. Para garantir os 9 votos, Kaboja que estava como 1º secretário, cedeu a vaga para Cleitinho, e ficou fora da chapa. Dizem as más línguas, que essa mudança já era para deixa-lo livre para uma possível guinada em outra direção. O que acabou se confirmando. Kaboja que ao editor do Divinews demonstrou preocupação de que um dos membros que estavam na chapa traísse, acabou ele mesmo traindo o grupo – A traição, segundo informações do meio político ocorreu por ocasião da conversa dele com o deputado federal Jaime Martins, que passou a apoiar Galileu Machado, também segundo informações, em troca de algumas Secretarias e outros cargos, “como aconteceu no governo de Vladimir”, informou a fonte, que acrescentou: “Não mudou nada. O eleitor foi novamente enganado, votou no Galileu por que ele não tinha apoio de deputado nenhum e antes de começar o governo, um já entrou, falta os outros, que logo entrarão” – O fato é que Kaboja, jogou no “mato sem cachorro”, o Sargento Elton, Eduardo Print Junior, Zé Luis da Farmácia, Cleitinho, César Tarzan, Roger Viegas, Nego do Buritis e Renato Ferreira – Há quem diga, que o problema não é local e sim federal, que Jaime, e Domingos em sua eterna rivalidade, às vezes velada quando interessa para os dois, e em outras escancaradas. Um não quer que o grupo do outro ganhe a Mesa Diretora. E da forma que está, Jaime se alia com Galileu e “mata vários coelhos com uma única cajadada”, Domingos (Renato Ferreira), Tolentino (Sargento Elton, Cleitinho, Nego do Buriti), Mayrink/Domingos (Print Junior) e Marquinhos Clementino (Zé Luís da Farmácia, Roger Viegas) - O fato é que, Kaboja, agora está sendo veementemente criticado pelas duas chapas que ele montou e ele mesmo está traindo, o acusam de “afoito e inconsequente” – Após a reunião de Kaboja com Jaime Martins, fato presenciado por alguns, ele teria chorado, a seguir foi para casa, recebeu a visita de Print Junior, e logo a seguir o Divinews foi informado que o próprio Galileu Machado estava a caminho da casa de Kaboja. Em síntese, ele aprontou uma verdadeira lambança política. A população, principalmente os mais ligados em política quer saber como ele vai sair dessa. Se vai manter a palavra ou vai mesmo trair.