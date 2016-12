SECRETARIADO de Galileu Machado, prefeito eleito de #Divinópolis, começa a se delinear com nomes inesperados.

Segundo informações não oficiais, são apenas posts no Facebook, mas de fonte confiável. Vera Prado, como já era esperado já que foi anunciado por Galileu em seus programas eleitorais, não é novidade e não existe nenhum furo neste sentido, assume a Secretaria de Educação. Também como pule de dez, já que Clever Greco, sempre acompanhou Galileu, assume a Secretaria Municipal de Planejamento e Meio Ambiente; Júlio Campolina, engenheiro civil, assume a Secretaria Municipal de Superintendência da Usina de Projetos; duas inesperadas surpresas, a primeira é a Secretaria Municipal de Saúde, que não será ocupada, como Galileu anunciou em seus programa eleitorais de campanha, de que seria o seu vice-prefeito Rinaldo Valério, e tão pouco o vereador Delano Santiago, que a princípio, em entrevista para o Divinews, disse que se Rinaldo declinasse de assumir a pasta, ele (Delano) estaria a disposição do partido para a função. Contudo, o escolhido foi o cardiologista Rogério Barbieri, da cota de Rinaldo. José Alonso Dias, assumir a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico Sustentável, é a segunda surpresa, já que suas empresas, conforme é sabido por todo mercado, não anda lá muito bem das pernas. Algumas pessoas acham estranho ter no governo um empresário que notadamente suas empresas tem problemas financeiros; Osvaldo André, possivelmente assumira a Secretaria Municipal de Cultura – Em breve outros nomes, possivelmente em virtude de arranjos políticos, deverão ser especulados e outros divulgados oficialmente.