Adair Otaviano (PMDB) forma chapa para disputar Presidência da Câmara de #Divinópolis

A chapa da situação, que deverá ser registrada neste próximo domingo (01), entre 11 e 14 horas, horário que o setor de protocolo do Legislativo estará aberto para o registro de chapas que concorrerão à eleição da Mesa da Câmara, será composta com os seguintes nomes: Adair Otaviano será o presidente com o apoio explícito de Galileu Machado, que não abre mão em hipótese nenhuma de que seja ele o presidente. Segundo fonte, o prefeito eleito não admite nenhum tipo de acordo para que o vereador Edson Sousa, ou mesmo Delano Santiago, possa substituí-lo para tentar compor com o outro grupo. “O véio! É Adair e pronto” afirma sempre Galileu, a quem o procura para propor qualquer arranjo político diferente. O Prefeito não está admitindo nem mesmo qualquer outra mudança no restante da chapa, que tem como vice-presidente Josafá (PPS); 1ª secretária, Janete Aparecida e 2º secretário, Raimundo Nonato – Por outro lado, os membros da chapa “Unidos por Divinópolis”, que já foi registrada com o incentivo do vereador Rodrigo Kaboja, tem como presidente o Sargento Elton; Como vice-Presidente, Eduardo Print Junior; Como 1º secretário Cleitinho, e 2º secretário Zé Luís da Farmácia, segundo também afirmaram que não retirarão seus nomes – O fiel da balança, é o voto de Rodrigo Kaboja, que não está sendo encontrado por ninguém. Conforme informação de alguns vereadores, todos os telefones da família de Kaboja foram desligados - Ao editor do Divinews ainda na manhã deste sábado (31), Kaboja afirmou que sabia o que estava fazendo e que vai tomar a melhor decisão.