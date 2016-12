Confira o resultado da Mega da Virada e veja se você ficou rico com o prêmio de R$ 225 milhões

A Caixa Econômica Federal realizou neste sábado (31), o sorteio das seis dezenas 5 - 24 - 51 - 22 - 11 – 53, da Mega Sena da Virada – O prêmio está sendo estimado em R$ 225 milhões. De acordo com a Caixa, o prêmio total aplicado integralmente na poupança geraria um rendimento de R$ 1,4 milhões por mês – o que equivale outro prêmio de loteria. O ganhador, se quisesse investir em bens, poderia adquirir 37 imóveis de R$ 6 milhões ou comprar uma frota de 50 helicópteros - A Mega da Virada não acumula. Se ninguém acertar as seis dezenas sorteadas, a bolada será distribuída entre os acertadores da quina. Se também não houver ganhadores da quina, o prêmio se dividirá entre os acertadores da quadra, e assim sucessivamente - A probabilidade de acertar todas as seis dezenas sorteadas é bem pequena: uma chance em 50 milhões - O maior prêmio da Mega-Sena da Virada até hoje foi o do concurso 1.665, sorteado em 2014, que pagou R$ 263.295.552,64 a quatro ganhadores; dois de São Paulo, um do Distrito Federal e um de Mato Grosso, que dividiram o valor do prêmio. Cada um levou R$ 65,8 milhões - Os ganhadores têm até 90 dias após a data do sorteio para reclamar o prêmio. Depois desse prazo, os valores não reclamados serão repassados ao tesouro nacional para aplicação no FIES (Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior).