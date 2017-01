“Cleitinho na Lata” revela bastidores da eleição para Mesa Diretora da Câmara de Divinópolis?

Existem informações, não confirmadas oficialmente com o próprio, que tão logo termine a posse dos vereadores e do prefeito eleito, o novo e polemico edil, Cleitinho Azevedo vai criar um vídeo, em edição especial do "CLEITINHO NA LATA", contando os bastidores das confabulações, acordos e mesmo armações não tão republicanas para a escolha da Mesa Diretora e do Presidente da Câmara de Divinópolis. Dizem que vai dar nomes aos "bois", já que participou de tudo vai contar tim tim, por tim tim. A população e os eleitores que o elegeram, tendo como alavanca eleitoral os seus vídeos, aguardam ansiosamente por isso. Para que as máscaras dos políticos profissionais, de carteirinha que não conseguem atuar com transparência, ética e decência, negociando cargos e benesses caiam de vez.