Adair Otaviano (PMDB) protocola chapa para Mesa Diretora da Câmara de Divinópolis - Chapa “Unidos por Divinópolis” irão para a disputa nos votos

Como o Divinews já havia anunciado anteriormente, o vereador Adair Otaviano (PMDB), às 11:54 deste domingo protocolizou a chapa, que eles não deram nome, tendo ele como presidente; Josafá, do PPS do deputado Fabiano Tolentino, como vice-presidente; Janete Aparecida, do PSD, do deputado Jaiminho Martins, como 1ª secretária; Raimundo Nonato, do PDT de Alvimarzinho Mourão, como 2º secretário – Segundo Adair em entrevista para o Divinews afirmou que tem a possibilidade de ter a maioria dos votos. Que conversou o PSD, através do vereador derrotado nas urnas Edmar Rodrigues, que é o presidente da legenda, e que construiu com o deputado Jaime Martins (PSD), que lhe disse: “Você é uma pessoa que eu conheço a muitos anos, aquele que construir eu não terei dificuldades em apoiar”. Então, Adair afirmou que conversou com os três do PSD, Ademir, Janete e Kaboja, que resolveram o apoiar. Ainda conforme Adair, Jaime Martins (PSD), teria dito para o edil, candidato a Presidente de que não quer participar do Governo – Quando o editor do Divinews perguntou as razões que levaram Kaboja a passar a apoiá-lo já que havia formado uma outra chapa, inicialmente incluindo o seu próprio nome (Kaboja), Adair respondeu que não gostaria de entrar neste tipo de conversa, seria coisa de foro íntimo de Kaboja – O Divinews consultado membros da chapa adversária “Unidos por Divinópolis”, composta pelo sargento Elton, Print Junior, Cleitinho e Zé Luis da Farmácia, obteve a informação que eles não retirarão a chapa e que vão para o democrático embate dos votos.