Local da posse do prefeito eleito de Divinópolis e dos 17 vereadores já está pronto para receber o público

O Divinews conseguiu com exclusividade as imagens ( veja no Facebook ) do local em que os 17 vereadores eleitos para Câmara de Divinópolis, tomarão posse para a 24ª legislatura 2017/2020, além do prefeito Galileu Machado para o seu 4º mandato à frente da Prefeitura de Divinópolis – O local da posse é o Ginásio do Estrela do Oeste Clube, que foi escolhido por ser o único local na área central, que comporta aproximadamente 1.500 pessoas – Segundo Flávio Ramos, secretário-Geral da Câmara, que junto com Newton Silva, da Diretoria Administrativa do Legislativo organizaram o layout do local, o público ficará acomodado nas arquibancadas e os eleitos e autoridades, além da imprensa na quadra, com acesso restrito – Na cerimônia que começará às 16 horas, claro que com algum atraso, a temperatura ambiente, deverá ser altíssima, já que não existe nenhum sistema de refrigeração, sequer ventiladores – Como foram eleitos 11 novos vereadores, aliado ao fato de que Galileu está fora do poder fazem 12 anos, é esperado um grande público.