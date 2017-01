Galileu Machado toma posse para seu 4º mandato como prefeito eleito de Divinópolis

epois de uma enorme pendenga na Justiça Eleitoral, que durou meses e ainda não está totalmente finalizada, segundo juristas, ainda falta o julgamento no pleno do TSE, o histórico Prefeito Galileu Teixeira Machado (PMDB), aos 84 anos, depois de ser diplomado no dia 16 de dezembro do ano passado, finalmente tomou posse neste dia 1º de janeiro de 2017, para o seu 4º mandado à frente da Prefeitura de Divinópolis – A cerimônia que ocorreu no Ginásio de Esporte do Estrela do Oeste, foi concorridíssima, com a presença maciça da população, segundo a Policia Militar, aproximadamente 800 pessoas. Mas sem o comparecimento das lideranças das entidades empresariais e dos próprios empresários que compõe o grosso do PIB do município – Antes da posse do prefeito, os vereadores recém empossados, elegeram a nova Mesa Diretora, para depois o presidente eleito da Câmara, Adair Otaviano dar posse ao chefe do Executivo Municipal Galileu Machado, que jurou: “Prometo manter e defender, e cumprir a constituição da República Federativa do Brasil, a Constituição do Estado de Minas Gerais e a Lei Orgânica do Município, observando as Leis e promover o bem estar geral do povo e sustentar e integridade e autonomia de Divinópolis”. A seguir o vice-prefeito, eleito, Rinaldo Valério, estendeu a mão direita proferiu “Assim eu prometo” – Após assinarem o livro de posse, o já Presidente da Câmara, Adair Otaviano os empossou oficialmente: “Com as bênçãos do Divino Espirito Santo, sob o signo da confraternização, declaro empossado, o prefeito Galileu Teixeira Machado e o vice-prefeito, Doutor Rinaldo Valério, eleitos em 2 de outubro de 2016, para promover a liberdade, a igualdade, o desenvolvimento, a segurança, a justiça e o bem estar de todos, e trabalhar pela grandeza do município de Divinópolis e de seu povo” –

