EXCLUSIVO: Vladimir, no Centro Administrativo, passa chaves da cidade para Galileu, e se retira

Logo após a cerimônia de posse, o prefeito Galileu Teixeira Machado subiu para o Centro Administrativo da Prefeitura de Divinópolis, localizado no alto da Avenida Paraná e lá encontrou o agora ex-prefeito Vladimir de Faria Azevedo, que junto com sua esposa Janaina Marra e alguns ex-secretários e assessores, entregou para Galileu as chaves da cidade, mais alguns livros balancete do município – Na ocasião, tanto o ex-prefeito Vladimir Azevedo, quando o prefeito Galileu Machado, fizeram um breve discurso. Vladimir afirmou: "É um dia muito importante na história de Divinópolis, para cumprir o que há de maior na política, que a gente defende, que é a vontade popular. Estou muito feliz de estar aqui com o prefeito Galileu, e ver que a justiça fez justiça, quando fez com que a vontade popular prevalecesse com uma votação histórica. Ele que nos ensina com a sua juventude, com 84 anos. Querendo servir, no pique total – É com muita felicidade que estou aqui, agora como ex-prefeito, cumprir o rito formal da passagem do cargo. Juridicamente, nem seria necessário, já que ele está empossado e com todos os acessos garantido, mais é um rito muito importante para a democracia, quando o governo federal passa uma faixa, aqui a gente simbolicamente entrega as chaves e alguns livros protocolares que a transição já trabalhou. As situações de curto prazo, são situações difíceis, mas as situações econômicas sustentáveis a gente tem certeza que se reverterão e em breve as coisas estarão todas em seus lugares”.