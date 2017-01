17 vereadores tomam posse na Câmara de Divinópolis, 12 novos eleitos e apenas 5 reeleitos

Tomaram posse como novos vereadores eleitos para a Câmara de Divinópolis, Ademir José da Silva (PSD), Josafá Anderson de Oliveira (PPS), Cleiton Gontijo de Azevedo (PPS), José Luiz de Faria Campos (PMN), Renato Ferreira dos Santos (PSDB), Elton Geraldo Tavares (PEN), César Henrique Fernandes e Silva (PP), Raimundo Nonato Ferreira (PDT), Vicente de Paula Silva (PEN), Roger Alisson Viegas Barbosa (PROS) – Edsom José de Sousa (PMDB), é um novo/velho, já que está em seu terceiro mandato, não foi reeleito em 2012, por que saiu como candidato a vice-prefeito da ex-vereadora Heloisa Cerri – Os cinco vereadores reeleitos são: Marcos Vinicius Alves da Silva (PROS), Delano Santiago Pacheco (PMDB), Adair Otaviano de Oliveira (PMDB), Eduardo Alexandre de Carvalho (SD), Rodrigo Vasconcelos de Almeida Kaboja (PSD) - O vereador mais velho da atual legislatura, Zé Luís da Farmácia, com 66 anos, assumiu a Presidência da Câmara provisoriamente, assim como Roger Viegas, o mais novo, com 30 anos, assumiu o cargo de primeiro secretário, temporariamente, até que a Mesa Diretora, com seu respectivo presidente fosse eleito.