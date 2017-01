Governador de Minas busca filho de helicóptero em Escarpas do Lago, que estaria bêbado

Está bombando na internet, nas redes sociais, um vídeo em que aparece imagens do governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel usando um helicóptero buscando o filho dele em Escarpas do Lago, um município que faz parte do complexo de cidades que ficam às margens do Lago de Furnas, conhecido como mar dos mineiros – O homem que filma o fato, faz também a narrativa, explicando que, segundo ele, Pimentel teria ido buscar o filho, por que ele, diz o vídeo estaria “garrado na cachaça” - “Aí gente ô, pra isso que serve o dinheiro público, Pimentel vindo aqui buscar o menino dele, que estava garrado na cachaça, tonto uma hora dessa. Helicóptero. Tem que levar ele embora. Pra isso que serve o imposto que a gente paga. Buscando os menininhos dele, passaram a noite tomando cachaça e agora vem cá buscar o menino que estava tomando cachaça. Buscando o menino dele com helicóptero do governo, aqui em Escarpas do Lago. O nosso dinheiro serve pra isso, vamos continuar pagando imposto. Olha lá o meninão dele la dentro – Quantos mil que não gasta para fazer um negócio desse, mas não é dinheiro dele né”, diz o narrador que flagrou o episódio - Dizem que o fato ocrreu no Reveillon - O Divinews mais tarde vai tentar entrar em contato com a Assessoria de Comunicação do Governo de Minas