Vereador abre mão de carro oficial da Câmara de #Divinópolis e usa bicicleta – Que apresentar projeto acabando com uso de carros oficiais

Cleitinho Azevedo, recém empossado, para o seu primeiro mandato, fazendo jus a sua promessa de fazer diferente na Câmara de Divinópolis, neste primeiro dia de trabalho (02/01) da atual legislatura, gravou um vídeo em seu perfil no Facebook em que explica por que razão resolveu abrir mão do carro oficial que cada vereador tem direito e passará a usar uma bicicleta para ir trabalhar. Segundo o edil, o carro é uma regalia desnecessária que cria despesas para a Câmara. E disse: “Se eu vou fiscalizar o Executivo, primeiro eu tenho que fiscalizar o Legislativo, que é a minha casa – então estou dando um ato de bom exemplo, já que estamos em uma cidade que está em Calamidade Pública Financeira, eu vou abrir mão do carro – Estou falando por mim, não estou falando pelos outros vereadores. Mas eu posso ir de bicicleta, posso ir a pé, posso ir de transporte público. Ou posso ir no meu próprio carro – E em fevereiro vou entrar com um projeto para tirar todos os carros, para cada vereador ir no seu carro”, Cleitinho explicou que o custo da gasolina ficaria por conta da Câmara.