Assessores de novos vereadores eleitos e reeleitos para Câmara de #Divinópolis, nomeados nesta última segunda (02)

O presidente da Câmara de Divinópolis, ADAIR OTAVIANO, assinou nesta última segunda-feira (02), primeiro dia após a posse dos vereadores as nomeações dos seus assessores.: foram nomeados Anderson Ribeiro Vasconcelos, como Coordenador Político, como Assessor de Relações Parlamentar, Mauro José Nicioli, como Assessor de Relações Política, Richard Fernandes Rangel e como assessor de Relações Comunitárias, Greici Kelly Veiga Balduino ---foram nomeados apenas dois cargos, o de assessor de Relações Parlamentar, Sadraqui Maia Lima e do assessor de Relações Comunitárias, Wesley Filipe da Silva. falta nomear o coordenador Político, e o assessor de Relações Política ---Coordenador Político, Adriano Carvalho de Souza; Assessora de Relações Parlamentares, Fabiana Silva Rezende Freitas; Assessora de Articulações Políticas, Iara Celeste Vaz; Assessor de Relações Comunitárias, André Henrique Pereira ---Coordenador Político, Leonardo Rodrigues Lopes dos Reis; Assessor de relações Parlamentares, Juliano Soares Luiz; Assessor de Articulação Política, Mariana Eugênia Dias; Assessor de relações Comunitária, Daniel Pardini Cristovão ---Assessor de Relações Parlamentares, Lenilda Azevedo da Costa; Assessor de Articulação Política, Welliton Natividade, Assessor de Relações Comunitária, Célio Lúcio Lopes ---Coordenador Político, Anderson Kennedy Rabelo; Assessor de Relações Parlamentares, Marcela Cristina Knup; Assessor de Relações Políticas, Leonardo Augusto Gomes Villano; Assessor de Relações Comunitárias, Gustavo da Silva Freitas ---Coordenador Político, Carlos Roberto Rodrigues; Assessor de Relações Parlamentares, Marcos Pereira Franco; Assessor de Articulação Política, Lilian de Figueiredo Teixeira; Assessor de Relações Comunitárias, Nevandir Lacerda Batista ---Assessor de relações Parlamentares, Felipe Fernandes dos Santos; Coordenador Político, Edmar Alves; Assessora de Articulação Política, Sebastião Quirino; Assessora de Relações Comunitárias, Katia Elaine da Silva -Coordenador Político, Gustavo Souza Melo; Assessor de Relações Parlamentares, André Luíz da Silva; Assessor de Articulação Política; Ubiracy de Lima Maia. Também no gabinete de Cleitinho está faltando uma nomeação ---Coordenadora Política, Cassia de Souza Gontijo Amaral; Assessor de Articulação Política, Jânia Aparecida de Oliveira. Falta Kaboja nomear mais dois cargos ---Coordenador Político, Eduardo Henrique Rodrigues de Oliveira; Assessor de Relações Comunitárias, Rodolfo Ferreira Bibiano. Faltam duas nomeações no gabinete de Edsom ---Coordenadora Política, Chintia Helena Silva; Assessor de Relações Parlamentares, Washington Lucio Gomes; Assessor de Articulação Política, Jéssica Marlene Ferreira ---Coordenador Político, Nilton Flavio de Oliveira Marra; Assessor de Relações Parlamentares, Luís Felipe Araújo Mariano; Assessor de Relações Comunitárias, Valeria de Fátima Ferreira Carvalho Freitas ---Assessor de Relações Parlamentares, José Salvador de Melo; Assessor de Articulação Política, Maria Helena Santos – Assessora de Relações Comunitárias, Júnia Máximo ---Coordenadora Política, Suellen Batista; Assessor de Relações Parlamentares, Adriano. Também no gabinete de Delano duas vagas ainda não foram preenchidas ---Assessora de Articulação Política, Silvani Marques Correia; Coordenador Político, Carlos Franklin; Assessor de Relações Parlamentares, Joel Ricardo ---Assessor de Articulação Política, Gustavo Guimarães de Oliveira; Assessor de Articulação Política, Antônio Hélio da Costa; Assessor de relações Parlamentares Leonardo Ribeiro Gonçalves. No gabinete