BOMBA - #DIVINÓPOLIS: Nilmar Eustáquio (PP) quer tomar no TRE-MG vaga do vereador eleito Cesar Tarzan

Vistos.



Considerando os termos da Resolução nº 1.024/2016-TRE/MG que estabeleceu o plantão judiciário, em 1º e 2º graus de jurisdição, na Justiça Eleitoral de Minas Gerais, no período de 20 de dezembro de 2016 a 6 de janeiro de 2017, e determinou ainda a suspensão, no período de 20 de dezembro de 2016 a 20 de janeiro de 2017, dos prazos processuais, da publicação de acórdãos, sentenças e decisões, bem como da intimação de partes e advogados, na 1ª e na 2ª instâncias, inclusive com relação aos processos disciplinares, exceto em relação às medidas consideradas urgentes, nos termos do art. 1º da Resolução nº 71, de 2009, do Conselho Nacional de Justiça, bem como o Acórdão do TSE no Agravo Regimental no Recurso contra Expedição de Diploma nº 6-71.2011.6.16.0000, no qual ficou decidido que a superveniência do recesso forense no transcurso do prazo decadencial autoriza a prorrogação de seu termo final para o primeiro dia útil subsequente, determino o sobrestamento destes autos até o retorno do Juiz Eleitoral Titular, o que ocorrerá tão logo seja encerrado o recesso forense, uma vez que, pelos motivos anteriormente expostos, não haverá nenhum prejuízo às partes.