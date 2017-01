TUCANOS SE BICAM EM #DIVINÓPOLIS: Domingos Sávio critica decreto de Vladimir Azevedo sobre COPASA

DiviNews

O deputado federal Domingos Sávio (PSDB) nesta terça-feira (03), por volta das 22h30min, publicou um post em seu perfil no Facebook, uma veemente crítica, ao mesmo tempo que pediu esclarecimentos sobre a atitude do ex-prefeito Vladimir Azevedo em ter assinado um decreto favorável a COPASA, aumentando o prazo de conclusão das obras da Estação de Tratamento do Esgoto (ETE) para 2027. No post do tucano, ele diz ser um absurdo que o ex-prefeito tivesse editado um decreto no último dia da sua administração, sem que tivesse dado uma explicação plausível. E foi além esclarecendo que o prefeito Galileu pode anular o decreto, com uma simples canetada – Essa não é a primeira desavença do parlamentar federal com o agora ex-prefeito Vladimir Azevedo. O Divinews tem informações de fonte, que durante a campanha de Luís Militão, que foi um fiasco nas urnas, à Prefeitura de Divinópolis, o tucano federal deu bicada no ex-prefeito o acusando de queimar o filma dos peessedebistas no município. Diz a fonte que a coisa foi feia – A população como um todo, é frequente o editor do Divinews ouve tal questionamento, por que razão o deputado federal Domingos Sávio não foi tão veemente critico com a Copasa, quando foram governadores de Minas, Aécio Neves, Anastasia e Alberto Pinto Coelho, do PP, mas aliado dos tucano, por que só agora quando o governo é petista - Veja na íntegra o teor do post de Domingos Sávio publicado no Facebook.



A população de Divinópolis merece um esclarecimento sobre o decreto editado no último dia do governo Vladimir Azevedo referente a Copasa. Primeiramente, me parece um absurdo editar um decreto no último dia sobre algo tão importante, sem dar uma explicação objetiva que demostre qual a vantagem para a cidade nesta atitude. O decreto é um instrumento legal a ser usado em favor da municipalidade e, embora não dependa de votação da Câmara, numa democracia, este instrumento só deve ser usado em situações especiais em defesa do interesse público.



Creio que o ex-prefeito Vladimir deve uma explicação urgente sobre esta atitude. Ainda que ela fosse tecnicamente necessária, me parece que o certo seria deixar o prefeito eleito Galileu decidir o que fazer. É bom esclarecer que o Prefeito Galileu pode anular este decreto com uma simples assinatura e, creio que havendo dúvidas de sua conveniência ou vantagem para nossa cidade, Galileu deverá revogá-lo imediatamente e terá todo nosso apoio. Nunca fui comunicado sobre estas negociações de prorrogação de prazo com a Copasa e, como todo divinopolitano, e especialmente como representante de nossa cidade, fico INDIGNADO com o descaso da Copasa com nossa cidade. Portanto, não concordo com nenhuma tolerância ou concessão a esta empresa que está inadimplente com suas obrigações.



Reafirmo minha discordância com a edição deste decreto de última hora e pelo ex-prefeito Vladimir Azevedo que nunca falou sobre este assunto comigo, e embora sendo companheiro de partido e tendo com ele uma relação de respeito e amizade, entendo que o mesmo deve uma explicação à população por esta atitude.



Quanto a Copasa, todos sabem que sou oposição ao Governo Pimentel e não tenho contatos com a atual direção da empresa. Porém, creio, que o Deputado Jaime Martins, cujo seu Chefe de Gabinete durante vários anos foi nomeado Diretor da Copasa pelo Governador Pimentel, poderia nos ajudar a esclarecer a real situação das obrigações desta empresa para com Divinópolis.



Meu compromisso com Divinópolis está acima de questões partidárias e me coloca à disposição para contribuir com todos que, em defesa da nossa cidade, querem uma solução justa, rápida e transparente para solucionar o grave problema sanitário e ambiental do nosso Rio Itapecerica.



Deputado Federal Domingos Sávio