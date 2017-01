POR MARCOS SÁVIO (BECÃO): MININIM DE DEUS - DIRETO DO TÚNEL DO TEMPO DE NOSSA DIVINEIA DESVAIRADA

DiviNews

Zé Saxofone é apaixonado por música. Um belo dia, foi surpreendido pelo ronco de um bimotor que passava bem baixinho (viu claramente que não era helicóptero...), e dele eram arremessados alguns papéis. Curioso como ele só, foi em direção de um que havia caído bem próximo dali. Era a propaganda das Diretrizes e Propostas de Governo da Coligação "Unidos Faremos Mais"! Primeiro, estranhou um pouco a imensa lista da tal aliança: PSDB, PDT, PSC, PP, PSL, PC do B, PRB, PRTB, PMN, PSD, PHS, PPS, PR, DEM e PTB. Coçou a cabeça mas, otimista como ele só, lembrou daquela famosa frase: "A união faz a força"! Depois, foi logo procurando as promessas para a Difusão Cultural e viu lá: "Manutenção do Projeto Clássico Domingo, com apresentações mensais no Teatro Municipal, ou em praças públicas sempre nas manhãs do último domingo do mês". Exclamou: "Nós merecemos"! Guardou bem guardadinho algo tão precioso e esperou o ano correr. Pela sua experiência, deu tempo ao tempo até que achou que já era o suficiente... Numa bela manhã do último domingo de um certo mês, foi de carro ao nosso Teatro Municipal e, encontrou as portas totalmente fechadas. Percorreu diversas praças até chegar ao Esplanada. Diante de um grupo de ferroviários aposentados, perguntou sobre tão significativa ação cultural, quando veio a resposta surpreendente: "Clássico no Domingo, em Divinópolis, ah... só Ferrô e Guará, isto nos anos 60"! Frustado, Zé Saxofone teve que se contentar em voltar para casa, ouvindo do rádio do seu carro o poeta exclamar: "A gente não quer só comida. A gente quer comida, diversão e arte"!!!