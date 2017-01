Jaime Martins (PSD) diz que não indicou cargos para Galileu, sequer para Vladimir e tão pouco para Formiga e Nova Serrana

O deputado federal Jaime Martins Filho (PSD), em uma entrevista concedida para o Divinews em seu escritório, na conhecida Casa dos Martins, na Avenida Primeiro de Junho, na manhã desta última terça-feira (03), falou sobre os boatos que circulam de que ele teria indicado cargos não apenas para o município de Divinópolis, no recém eleito governo de Galileu Machado, como também em outras cidades. Jaiminho disse que sequer na administração do agora ex-prefeito, Vladimir Azevedo, chegou a indicar qualquer cargo que fosse. Disse que muitos dos cargos, citando textualmente alguns, como o nome do ex-secretário de Esportes, Rominho Duarte e de Fazenda, Antônio Castelo, foram nomes da cota do próprio prefeito Vladimir Azevedo e não dele – O parlamentar falou também sobre o tema que normalmente é comentado na cidade, do seu perfil, em mudar constantemente de posição política, de que uma hora está apoiando um candidato e em outra hora outro. Jaime disse que não é ele quem muda, são as circunstancias que mudam, e ele acompanha as mudanças – O deputado Federal também entrou, explicando tim tim por tim tim, a polêmica disputa eleitoral da Mesa da Câmara, que teve como desfecho a eleição do vereador Adair Otaviano como Presidente da Casa Legislativa, e a posição do vereador Rodrigo Kaboja, que incentivou e fez parte de uma chapa, para ao final não fazer mais parte dela, e voltar na outra chapa – Jaiminho abordou ainda a democratização da internet, através das redes sociais, onde nem sempre, ou melhor 60% das informações que trafegam são inverdades, são ilações dos internautas que soltam os fatos sem a devida confirmação, passando para a frente o que não é verídico – O parlamentar explicou também sobre a verba do Jardim Primavera que está travada, em consequência do PPI Favelas, que está parada na Caixa Econômica – E em um terceira parte da entrevista falou sobre a política, no cenário nacional, a do próprio Congresso do qual faz parte, a aprovação da PEC 241, e 55 no Senado, e a necessidade de urgente de uma reforma política. Sem deixar de falar também do Poder Judiciário, e do partidarismo tucano do ministro do STF, Gilmar Mendes