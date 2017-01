Ex-prefeito Vladimir Azevedo rebate acusações sobre dilação do prazo da COPASA dizendo ser “factoide” e “joguinho político menor”

O prefeito Vladimir Azevedo enviou uma nota de esclarecimento sobre a dilação do prazo da Copasa para a construção da Estação de Tratamento de Esgoto em Divinópolis, em que o presidente do seu próprio partido o deputado Federal Domingos Sávio o critica veementemente, através das redes sociais, pedindo a sua explicação sobre o fato de ter assinado uma portaria no último dia do governo dele /// Esclarecimento público Decreto 12.375 - A verdade dos Fatos! - Ao contrário do que vem sendo noticiado venho a público com respeito e atenção que sempre mantive com a população de Divinópolis, para esclarecer que o decreto 12.375, publicado no último dia 2, não prorroga prazo de dez anos pra a conclusão das obras das Estações de Tratamento de esgoto --- Este documento estava fase de elaboração e tramitação no departamento jurídico há mais de sessenta dias e foi publicitado como um dos últimos atos, depois de exaustivo estudo e análise técnica --- Sua finalidade é consolidar o Plano Municipal de Saneamento, que direciona a curto, médio e longo prazo, todas as questões de saneamento do município: Política de resíduos sólidos, drenagem pluvial, abastecimento de água e também o esgoto sanitário. Já prevendo inclusive as etapas futuras de saneamento com o crescimento da cidade --- Assim, o decreto não acrescenta prazos e nem modifica o cronograma já anunciando amplamente no que diz respeito à construção das Estações de Tratamentos de esgoto, devidamente pactuado com a Agência Reguladora (Arsae) com o prazo limite da conclusão das obras em agosto de 2018 com 100% de esgoto tratado, como prontamente foi divulgado. O que mais uma vez colocará Divinópolis na vanguarda, visto pouquíssimas cidades e até capitais brasileiras não atingiram tal feito --- Esta é a verdade a qual presto contas, o resto é mais um factoide e joguinho político menor. Neste momento fora de Divinópolis, estarei logo após meu retorno, caso necessário, a disposição para esclarecer diretamente, através da imprensa --- Vladimir de Faria Azevedo (ex-prefeito de Divinópolis)