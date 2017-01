Presidente da Câmara com exclusividade ao Divinews diz que a hora não é de esbanjar

O presidente da Câmara de Divinópolis, no primeiro dia de trabalho do Legislativo, ainda executando tarefas internas, falou com o Divinews, que ainda está se inteirando sobre a situação da Casa Legislativa, conhecendo os contratos, os que estão em andamento e os que estão terminando, ficando por dentro da situação de cada setor, para que possa tomar as decisões corretas e ter o conhecimento pleno da casa, de todos os setores, conhecer o organograma, para se reunir com os demais 17 vereadores da Câmara, e dar o pontapé inicial de um novo mandato, com propostas de trabalho consistentes – O Divinews questionou o estado deplorável do prédio, com rachaduras, lonas do estacionamento rasgadas, gabinetes em péssimo estado de conservação, e perguntou se o presidente vai tomar alguma atitude no sentido de recuperar o patrimônio público, ou se vai esperar a mudança para o Forum – Adair Otaviano, explicou que vai pedir que seja feito um levantamento para verificar o que de fato é prioridade. “Por que estamos vivendo crise decretada pelo ex-prefeito de calamidade financeira. Vamos conhecer essa crise a fundo e vamos fazer aquilo que é de prioridade. Esse é um momento de cautela. Não é o momento de esbanjar, mas o que for de necessidade para dar uma estrutura de gabinete para os senhores vereadores, principalmente os novos que estão chegando, por que nós que estamos passando para um outro mandato, tivemos o prazer da reeleição, estamos mais ou menos alojados. Agora os que estão chegando estão tendo dificuldades. Alguns gabinetes ainda estavam sem mesas e sem cadeiras. Estamos dando ordens para o secretário-geral para que faça o levantamento, e aquilo que for preciso e tiver necessidade, seja providenciado” – Nesta mesma terça-feira (03), a Mesa Diretora, composta pelo vice-Presidente Josafá; 1ª secretária, Janete; e 2º secretário, Nonato, juntamente com o presidente definiram a localização de cada um no plenário, quais cadeiras irão ocupar. Já que os gabinetes foram ocupados da seguinte forma, Edsom Sousa foi para o gabinete que anteriormente era ocupado por Edimar Máximo; Nonato para o gabinete que era de Hilton de Aguiar; Roger Viegas para o gabinete que era de Anderson Saleme; César Tarzan para gabinete que era do petista Edmilson Andrade; Zé Luiz da Farmácia ocupou o gabinete que era de Adilson Quadros; Cleitinho ocupou o gabinete que era de Rodyson Kristinamurti; Sargento Elton passou para o gabinete que era de Periquito Beleza; Renato Ferreira foi para o gabinete que era de Edimar Felix – Já o posicionamento dos vereadores no plenário, não foi revelado pelo edis.