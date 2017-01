Galileu assina decreto nomeando responsáveis por movimentações financeiras da Prefeitura de Divinópolis

Através do Decreto n° 12.379 assinado pelo prefeito de Divinópolis, Galileu Teixeira Machado, fica estabelecido a competência para a abertura de contas, movimentações financeiras, inclusive movimentação de recursos por meios eletrônicos em nome da Prefeitura Municipal de Divinópolis - Sete agentes públicos serão os responsáveis por estas movimentações: Dimas Arnaldo Sousa Santos (controlador-geral), Suzana Maria Xavier Dias (secretária de Fazenda), Marconi Alves da Cunha (diretor financeiro), Agilson Emerson da Silva (diretor contábil), Djalma Guimarães (chefe de gabinete), Ricardo Moreira (secretário de Governo), Wendel Santos de Oliveira (procurador-geral) - Os cheques deverão conter, obrigatoriamente, duas assinaturas. Os agentes públicos acima mencionados ficam autorizados a efetuar a movimentação financeira por meios eletrônicos, nos termos do Decreto nº 10.498, de 02 de abril de 2012 – Licitação: Através do Decreto n° 12.378 o prefeito Galileu nomeou os membros integrantes da Comissão Permanente de Licitação para exercerem mandato de 1° de janeiro a 31 dezembro de 2017 - O presidente desta comissão é Jonas de Alcântara Azevedo e também fazem parte desta comissão: Jacira Virgínia Guimarães Mota, Dayane Ulisses de Oliveira, Maria Deusdedit Oliveira Santos, Thiago Nunes Lemos, Nathália Guimarães de Paiva e Rafael Virginíssimo de Paula e Silva.