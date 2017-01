É VERÃO! E o assunto da estilista Janete Leonara é a tendência Moda Praia feminino e masculino

Em clima de verão e férias, muito sol praia e piscina, vou falar um pouco das TENDÊNCIAS MODA PRAIA VERÃO 2017 para você arrasar na estação mais quente do ano!! - A moda beachwear (roupa de praia) assim como as roupas do dia a dia se reinventa a cada temporada. E para essa estação as grandes marcas trouxeram novidades incríveis! - Uma das tendências para o feminino está no modelo asa delta, que foi sucesso em décadas passadas, ou cava alta, retorna as praias brasileiras, tanto em biquínis quanto em maiôs - As tiras migraram em grande estilo, não se limitando apenas aos tops, mas aparecendo também nas partes de baixo e de formas ainda mais criativas - Peças feitas à mão ou handmade, tem como principal característica a personalização. Nessa tendência, estão presentes recursos como crochê, bordados, cordas, franjas e argolas - As saídas de praia estão cada vez mais sofisticadas e elegantes, com comprimento longo e tecidos finos, o qual são valorizadas a leveza e a transparência dos tecidos. O quimono está em alta também e aposta em peças com aplicações que lembram a moda oriental e a Ásia - Essa moda tem como ideia as mulheres saírem da praia prontas para qualquer compromisso - Assim como em outras peças do dia a dia, o marrom e seus tons também aparecem muito nas tendências, trazendo um efeito solar diferente do visual colorido do verão. Caramelo, bronze e nude trazem sofisticação às peles bronzeadas. Nos desfiles foram observadas cores fortes e estampas tribais, porém, a grande predominância dos tons terrosos chamou a atenção para essa temporada - E aí, qual sua escolha para a estação mais quente do ano?!!!! - Inspire-se!!!