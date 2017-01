DIARIO OFICIAL de #Divinópolis publica nomeação da equipe de Galileu com surpresas que podem decepcionar eleitores

DiviNews

Como já era esperado por alguns que já conhecem o seu histórico de nomeações de equipe de governo, tem algumas surpresas. A primeira delas é a nomeação da sua filha, Claudia Abreu Machado como Secretária Municipal de Operações Urbanas. Por ser um cargo de primeiro escalão, não é ilegal, mas não é legal diante de opinião pública – A segunda surpresa, se bem que já era aguardada, dentro das negociações que envolveram a presidência da Câmara de Divinópolis, foi a nomeação, ou melhor a continuidade de Liliane da cunhada do ex-presidente da Câmara, Rodrigo Kaboja (PSD), como Diretora de Administração da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social – A terceira nomeação, também esperada, possivelmente dentro do mesmo arranjo da votação para Presidência da Câmara de Divinópolis, está o cargo de Secretário Adjunto Antidrogas e de Direitos Humanos, para Edmar Antônio Rodrigues, que é presidente do PSD, coincidentemente, o mesmo partido de Kaboja, que mudou seu o voto na última hora – Também diferente do que prometeu em sua campanha, a maioria dos nomeados não são funcionários de carreira, servidores públicos. São sim, a maioria nomeações políticas.



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS DECRETO 12.376 NOMEIA OS TITULARES DOS CARGOS COMISSIONADOS QUE ESPECIFICA.



O Prefeito Municipal de Divinópolis, Galileu Teixeira Machado, no pleno exercício de seu cargo e na forma da lei, DECRETA:



Art. 1º Ficam nomeados, a partir de 1º de janeiro de 2017, titulares para os seguintes cargos públicos de provimento em comissão:



I – NO GABINETE DO PREFEITO:



a) Secretária do Prefeito: Mariana Machado Santos;

b) Chefe de Gabinete do Prefeito: Djalma Guimarães;

c) Assessoria de Planejamento e Documentação: Cláudia Antônia Santana;

d) Assessoria de Gabinete: Carlos Antônio Rabelo.



II - NA PROCURADORIA -GERAL:



a) Procurador-Geral: Wendel Santos de Oliveira;

b) Procurador-Geral Adjunto: Aguinaldo Henrique Ferreira Lage;

c) Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Fazendários: Márcio Asevedo de Oliveira.



III – NA CONTROLADORIA -GERAL:



a) Controlador-Geral: Dimas Arnaldo Sousa Santos;

b) Controladora-Geral Adjunta: Flávia Mateus Gontijo D’Alessandro;

c) Coordenadora de Ouvidoria: Nayara Aparecida Coelho.



IV - NA USINA DE PROJETOS – OBRAS E PROJETOS ESPECIAIS:



a) Superintendente da Usina de Projetos - Obras e Projetos Especiais:

Júlio César Belizário Campolina;

b) Diretor de Edificações e Projetos: Alexandre Lacerda Guimarães;

c) Gerente de Edificações e Projetos: Jussara Cristina Reis;

d) Subcoordenador de Projetos e Monitoramento de Obras: Rodrigo Álvares de Assis;

e) Diretor de Infraestrutura e Projetos: Leonardo José Gomes;

f) Coordenadora de Contratos e Convênios: Claudiane Santos Cançado.



V- DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E INFORMAÇÃO – SEMAD:



a) Diretor de Administração: Wilson Novais Júnior;

b) Gerente de Recursos Humanos: Bruno Alves Camargos;

c) Gerente de Administração: Renata Juliana de Oliveira Santos;

d) Coordenador de Compras e Licitações: Mário Lúcio de Sousa;

e) Diretor de Infraestrutura e Desenvolvimento Tecnológico: Bruno Santos Pereira;

f) Coordenador de Infraestrutura: Roberto César Batista de Freitas.



VI - DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRONEGÓCIOS - SEMAG:



a) Secretário Municipal de Agronegócios: Hilton Aguiar;

b) Diretor de Agropecuária, Infraestrutura e Inspeção: Sebastião

Esteves.



VII – DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SEMC



a) Secretário Municipal de Cultura: Osvaldo Eustáquio de Melo.



VIII - DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL – SEMDS:



a) Diretora de Administração: Liliane Rios Guimarães.



IX - DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO – SEMED:



a) Secretária Municipal de Educação: Vera Lúcia Soares Prado.



X - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA:



a) Secretária Municipal de Fazenda: Suzana Maria Xavier Dias;

b) Diretor Contábil: Agilson Emerson da Silva;

c) Diretor Financeiro: Marconi Alves da Cunha.



XI – DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO – SEGOV:



a) Secretário Municipal de Governo: Ricardo Moreira;

b) Secretário Adjunto Antidrogas e de Direitos Humanos: Edmar

Antônio Rodrigues;



b) Gerente de Cerimonial: Augusto Ambrósio Fidélis;



c) Assessora de Imprensa e Redação: Katiúscia Freitas Dimas.



XII - DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OPERAÇÕES URBANAS – SEMOP:



a) Secretária Municipal de Operações Urbanas: Cláudia Abreu

Machado;

b) Diretor de Operações e Serviços Urbanos: Marcos Asevedo

Mourão.



XIII - DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE – SEMUSA:



a) Secretário Municipal de Saúde: Rogério Barbieri Fichieri;

b) Diretor Financeiro, Administrativo e de Interface Jurídica: Carlos

Bruno Guimarães Carvalho de Rezende;

d) Diretor de Saúde Mental: Rayssa Nogueira Rodrigues.





XIV - DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES - SETTRANS:



a) Secretário Municipal de Trânsito e Transportes: Waldo Martinho.



XV - DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS – DIVIPREV:



a) Superintendente: Rejane Alves Campos Sousa.



Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir do dia 1º de janeiro de 2017.



Divinópolis, 02 de janeiro de 2017.



GALILEU TEIXEIRA MACHADO



Prefeito Municipal