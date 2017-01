Prefeitura de Divinópolis paga 13º no dia 11 de janeiro e salários de dezembro em 25 janeiro

A Prefeitura de Divinópolis, agora sob a administração do prefeito Galileu Machado (PMDB). Emitiu sua primeira Nota Oficial, dando satisfação sobre os pagamentos do 13º salário para aproximadamente 60% dos servidores públicos municipais que ainda não receberam, e os salários do mês de dezembro, que deveriam ser pagos até amanhã, sexta-feira (06), 5º dia útil do mês, mas que só será pago, integralmente, no dia 25 de janeiro – Diz a Nota Oficial: Diante das dificuldades financeiras enfrentadas pela nova Administração Municipal, que encontrou a Prefeitura em estado de calamidade financeira, mas cumprindo a determinação do prefeito Galileu Teixeira Machado, foi definido pela Secretaria Municipal de Fazenda o pagamento dos vencimentos dos servidores - Com base nos recursos disponíveis nas contas do município e diante das previsões de receitas previstas, principalmente do repasse de ICMS, IPVA e FPM, ficou definido calendário de pagamento: 11/01/17 será o pagamento integral do 13º salário de 2016 para os servidores que ainda não receberam o benefício e salário de dezembro de todos do regime CLT (celetistas) e servidores da Secretaria Municipal de Educação (Semed) - Até 25/01/17, o Pagamento integral do salário relativo ao mês de dezembro/16 - A Prefeitura de Divinópolis informa ainda que trabalha de todas as formas no sentido de normalizar o mais breve possível a situação salarial dos servidores e também de reverter o momento de calamidade financeira em que se encontra o Município de Divinópolis, fato este de conhecimento de toda a população.