Galileu Machado atendendo pedidos de entidades de classes empresariais confirma Zé Alonso da LIDERANÇA e do CONDOMINIO VESPER na Secretaria de Desenvolvimento Econômico

O prefeito de Divinópolis, Galileu Teixeira Machado, recebeu na manhã desta sexta-feira (06/01), representantes de entidades do comércio, indústria, agronegócios e serviços. O empresário José Alonso Dias foi indicado pelos representantes para assumir a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico. Galileu Machado elogiou a união das entidades na busca de nome de consenso para assumir a pasta - Em um comunicado ao prefeito, as entidades manifestaram apoio irrestrito à nomeação de Jose Alonso. “Além do reconhecimento por sua longa e persistente trajetória na defesa dos interesses do município, simboliza sobretudo a disposição de seu governo, que ora se inicia, de dar a devida importância às ações que possam promover o crescimento econômico de Divinópolis como principal instrumento de conquista do desenvolvimento social”, destacou - Ainda de acordo com o comunicado, a nomeação reconhece a real importância da pasta dentro da nova gestão. “Respeitado por sua competência e capacidade de diálogo com todos os setores da sociedade, José Alonso será um agente facilitador de soluções para a economia local afinadas com o interesse público. A escolha está alinhada com os anseios dos empresários de nossa cidade. As entidades reafirmam o compromisso de contribuir com o seu governo, no que for necessário, para a construção de uma Divinópolis melhor” - José Alonso Dias agradeceu a indicação e espera realizar uma boa gestão frente ao Desenvolvimento Econômico. “Agradeço a confiança e sei da importância da pasta para o desenvolvimento de Divinópolis. Essa união na escolha do meu nome mostra que todas as entidades têm o mesmo propósito, que é fazer Divinópolis avançar”, destacou - Galileu Machado ressaltou a integração para escolher um nome reconhecido e com bom trânsito entre entidades. “Os representantes de classes escolheram um nome respeitado na cidade. O grupo indicou uma pessoa com capacidade para gerir a secretaria e fazer a história”, disse - Assinaram o manifesto de apoio a José Alonso: o presidente da Associação Comercial, Industrial, Agropecuária e Serviços de Divinópolis (Acid), Leonardo Gabriel; presidente regional da Federação das Indústrias de Minas Gerais (Fiemg), Afonso Gonzaga; presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Divinópolis (CDL), Alexandra Elisa Galvão de Barros; presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Divinópolis, Gilson Teodoro Amaral; e presidente do Sindicato dos Contabilistas, Sérgio Dias Bebiano.