AJUDE O SÃO JOÃO DE DEUS: Participe do 2º Circuito de Corrida pela Vida, em Divinópolis, Carmo do Cajuru e Nova Serrana

Na manhã desta sexta-feira (06), o Hospital São João de Deus, em parceria com a RD Empreendimentos Esportivos, lançou o 2º Circuito de Corrida pela Vida, que neste ano, será realizado em três etapas, Divinópolis Carmo do Cajuru e Nova Serrana - Na coletiva de imprensa para apresentação do projeto, estiveram presentes Geraldo Lucas Lamounier, como representante da Comissão Interventora do HSJD, mais o coordenador de Captação de Recursos do hospital, Renato Ferreira, e Rômulo Duarte da RD Empreendimentos Esportivos – Rominho, da RD explicou qual é o objetivo do projeto e sua operacionalização. A primeira etapa será em Divinópolis, no dia 5 de março, com a largada sendo realizada na região dos shoppings - “A primeira ideia é realmente fazer deste evento uma campanha de incentivo para melhora da qualidade de vida de toda a sociedade. Essa é a primeira intenção que o hospital e a RD Empreendimentos tem junto aos seus parceiros. Consequentemente, se obtivermos receita que possa colaborar com os projetos internos para a reestruturação do hospital, também será bem-vinda, porque será importante para a comunidade” – Já sobre a expectativa de arrecadação Rominho também disse esperar arrecadas aproximadamente 20 ou 30 mil reais: “Para o hospital seria significativo, pensando em uma primeira iniciativa. Mas para que isso aconteça, as empresas, os atletas, os líderes devem se mobilizar para que possamos custear todo o projeto e ter uma receita significativa” - O secretário executivo da Comissão Interventora, Geraldo Lucas Lamounier, falou da importância de vincular o nome do Hospital São João de Deus em um evento de promoção da saúde e prevenção de doenças. “Isso mostra o compromisso do hospital com a sociedade que acima de tudo é cuidar das pessoas. Então é importante essa associação de imagem de um hospital em um evento dessa categoria, que preserva pela vida e saúde das pessoas. E nesse sentindo nós fazemos um apelo pelo Hospital São João de Deus, num resgate da vida de uma instituição hospitalar que está em crise. É mostrar para as pessoas que o hospital se preocupa com a comunidade, que ele está voltado para a ela e que é da comunidade que ele deseja cuidar”